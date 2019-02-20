Îáëà÷íèòå òåõíîëîãèè âëèçàò âúâ ÔÌÈ íà ÑÓ

Oò ëåòíèÿ ñåìåñòúð íà 2019 â ìàãèñòúðñêà ïðîãðàìà „Çàùèòà íà èíôîðìàöèÿòà â êîìïþòúðíèòå ñèñòåìè è ìðåæè“ êúì Ôàêóëòåòà ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà (ÔÌÈ) íà ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“, êàêòî è â áàêàëàâúðñêèòå „Ñîôòóåðíî èíæåíåðñòâî“ è „Êîìïþòúðíè íàóêè“, âëèçà äèñöèïëèíàòà „Ïðèëîæíî-ïðîãðàìíè èíòåðôåéñè çà ðàáîòà ñ îáëà÷íè àðõèòåêòóðè ñ Àìàçîí Óåá Óñëóãè“. Òÿ ùå áúäå çàâåæäàíà îò âîäåùè åêñïåðòè è äîêàçàëè ñå ïðàêòèöè, êîèòî ùå îáåäèíÿò çíàíèÿ è îïèò â îáó÷åíèåòî íà áúäåùèòå ìàãèñòðè è áàêàëàâðè.
Ïðî÷åòåòå îùå: Ñòîëè÷íîòî 20. ÈÎÓ “ Òîäîð Ìèíêîâ“ âíåäðè èíòåðàêòèâíà êëàñíà ñòàÿ íà Huawei
„Âÿðâàì, ÷å ñúòðóäíè÷åñòâîòî ìåæäó HeleCloud è ÔÌÈ å äîáúð ïðèìåð çà äúëãîñðî÷íî ïàðòíüîðñòâî ìåæäó áèçíåñ è îáðàçîâàòåëíà èíñòèòóöèÿ. Ïðåç 2017 ã. çàåäíî ñ Amazon Web Services Educate ñòàðòèðàõìå ïúðâèÿ â Áúëãàðèÿ ïðîåêò, íàñî÷åí êúì îáðàçîâàíèåòî â îáëàêà, à äíåñ äàâàìå íà÷àëîòî íà èçöÿëî íîâà äèñöèïëèíà. ×ðåç „Ïðèëîæíî-ïðîãðàìíè èíòåðôåéñè çà ðàáîòà ñ îáëà÷íè àðõèòåêòóðè ñ Àìàçîí Óåá Óñëóãè“ íå ñàìî âêëþ÷âàìå åäíà îò íàé-ìîäåðíèòå ÈÒ òåõíîëîãèè â ó÷åáíèòå ïðîãðàìè, íî è äàâàìå âîäåùî ïðåäèìñòâî íà ñòóäåíòèòå ïðè êàíäèäàòñòâàíå çà ðàáîòà“, êîìåíòèðà Ñòåôàí Áóìîâ, çàìåñòíèê-èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà HeleCloud.
Ãîñò ëåêòîðèòå ùå ñà âîäåùèòå ñåðòèôèöèðàíè åêñïåðòè îò òåõíîëîãè÷íèÿ êîíñóëòàíò â ïëàòôîðìàòà íà Àìàçîí Óåá Ñúðâèñèñ – HeleCloud, à îñíîâåí ïðåïîäàâàòåë å äîö. ä-ð Ìèëåí Ïåòðîâ, çàìåñòíèê-äåêàí ó÷åáíà äåéíîñò - ìàãèñòúðñêè ïðîãðàìè, ÔÌÈ.
Äèñöèïëèíàòà „Ïðèëîæíî-ïðîãðàìíè èíòåðôåéñè çà ðàáîòà ñ îáëà÷íè àðõèòåêòóðè ñ Àìàçîí Óåá Óñëóãè“ èçãðàæäà çíàíèÿ çà ñúçäàâàíå íà àðõèòåêòóðíè ðåøåíèÿ ñ óåá óñëóãè íà Àìàçîí (AWS), ïðåäñòàâÿ íÿêîè îò íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå óñëóãè è ïðèëîæíî-ïðîãðàìíèòå èíòåðôåéñè, ñâúðçàíè ñ òÿõ. Ïî âðåìå íà ñåìåñòúðà ùå áúäàò ðàçãëåäàíè è ðàçëè÷íè àñïåêòè îò ñèãóðíîñòòà ïðè èçïîëçâàíå íà AWS, êàêòî è ìîäåëúò çà ðàçïðåäåëåíà îòãîâîðíîñò.
Â êðàÿ íà êóðñà ñòóäåíòèòå ùå ñà ïðèäîáèëè äîñòàòú÷íî çíàíèÿ è óìåíèÿ, ïîêðèâàùè èçèñêâàíåòî çà ñåðòèôèêàöèîííèÿ èçïèò íà Àìàçîí „AWS Certified Solution Architect – Associate”.