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COMPUTERWORLD | Îáðàçîâàíèå
20 ôåâ
2019
 
 

Îáëà÷íèòå òåõíîëîãèè âëèçàò âúâ ÔÌÈ íà ÑÓ

Èíèöèàòèâàòà ñå ðåàëèçèðà â ñúòðóäíè÷åñòâî ñ HeleCloud, à â êðàÿ íà êóðñà ñòóäåíòèòå ùå îòãîâàðÿò íà èçèñêàíèÿòà íà „AWS Certified Solution Architect – Associate”

181 ïðî÷èòàíèÿ

Oò ëåòíèÿ ñåìåñòúð íà 2019 â ìàãèñòúðñêà ïðîãðàìà „Çàùèòà íà èíôîðìàöèÿòà â êîìïþòúðíèòå ñèñòåìè è ìðåæè“ êúì Ôàêóëòåòà ïî ìàòåìàòèêà è èíôîðìàòèêà (ÔÌÈ) íà ÑÓ „Ñâ. Êëèìåíò Îõðèäñêè“, êàêòî è â áàêàëàâúðñêèòå „Ñîôòóåðíî èíæåíåðñòâî“ è „Êîìïþòúðíè íàóêè“, âëèçà äèñöèïëèíàòà „Ïðèëîæíî-ïðîãðàìíè èíòåðôåéñè çà ðàáîòà ñ îáëà÷íè àðõèòåêòóðè ñ Àìàçîí Óåá Óñëóãè“. Òÿ ùå áúäå çàâåæäàíà îò âîäåùè åêñïåðòè è äîêàçàëè ñå ïðàêòèöè, êîèòî ùå îáåäèíÿò çíàíèÿ è îïèò â îáó÷åíèåòî íà áúäåùèòå ìàãèñòðè è áàêàëàâðè.

Ïðî÷åòåòå îùå: Ñòîëè÷íîòî 20. ÈÎÓ “ Òîäîð Ìèíêîâ“ âíåäðè èíòåðàêòèâíà êëàñíà ñòàÿ íà Huawei

Âÿðâàì, ÷å ñúòðóäíè÷åñòâîòî ìåæäó HeleCloud è ÔÌÈ å äîáúð ïðèìåð çà äúëãîñðî÷íî ïàðòíüîðñòâî ìåæäó áèçíåñ è îáðàçîâàòåëíà èíñòèòóöèÿ. Ïðåç 2017 ã. çàåäíî ñ Amazon Web Services Educate ñòàðòèðàõìå ïúðâèÿ â Áúëãàðèÿ ïðîåêò, íàñî÷åí êúì îáðàçîâàíèåòî â îáëàêà, à äíåñ äàâàìå íà÷àëîòî íà èçöÿëî íîâà äèñöèïëèíà. ×ðåç „Ïðèëîæíî-ïðîãðàìíè èíòåðôåéñè çà ðàáîòà ñ îáëà÷íè àðõèòåêòóðè ñ Àìàçîí Óåá Óñëóãè“ íå ñàìî âêëþ÷âàìå åäíà îò íàé-ìîäåðíèòå ÈÒ òåõíîëîãèè â ó÷åáíèòå ïðîãðàìè, íî è äàâàìå âîäåùî ïðåäèìñòâî íà ñòóäåíòèòå ïðè êàíäèäàòñòâàíå çà ðàáîòà“, êîìåíòèðà Ñòåôàí Áóìîâ, çàìåñòíèê-èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð íà HeleCloud.

Ãîñò ëåêòîðèòå ùå ñà âîäåùèòå ñåðòèôèöèðàíè åêñïåðòè îò òåõíîëîãè÷íèÿ êîíñóëòàíò â ïëàòôîðìàòà íà Àìàçîí Óåá Ñúðâèñèñ – HeleCloud, à îñíîâåí ïðåïîäàâàòåë å äîö. ä-ð Ìèëåí Ïåòðîâ, çàìåñòíèê-äåêàí ó÷åáíà äåéíîñò - ìàãèñòúðñêè ïðîãðàìè, ÔÌÈ.

Äèñöèïëèíàòà „Ïðèëîæíî-ïðîãðàìíè èíòåðôåéñè çà ðàáîòà ñ îáëà÷íè àðõèòåêòóðè ñ Àìàçîí Óåá Óñëóãè“ èçãðàæäà çíàíèÿ çà ñúçäàâàíå íà àðõèòåêòóðíè ðåøåíèÿ ñ óåá óñëóãè íà Àìàçîí (AWS), ïðåäñòàâÿ íÿêîè îò íàé-÷åñòî èçïîëçâàíèòå óñëóãè è ïðèëîæíî-ïðîãðàìíèòå èíòåðôåéñè, ñâúðçàíè ñ òÿõ. Ïî âðåìå íà ñåìåñòúðà ùå áúäàò ðàçãëåäàíè è ðàçëè÷íè àñïåêòè îò ñèãóðíîñòòà ïðè èçïîëçâàíå íà AWS, êàêòî è ìîäåëúò çà ðàçïðåäåëåíà îòãîâîðíîñò.

Â êðàÿ íà êóðñà ñòóäåíòèòå ùå ñà ïðèäîáèëè äîñòàòú÷íî çíàíèÿ è óìåíèÿ, ïîêðèâàùè èçèñêâàíåòî çà ñåðòèôèêàöèîííèÿ èçïèò íà Àìàçîí „AWS Certified Solution Architect – Associate”.

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Ñëàéäøîó
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Ñàìî çà 6 ìåñåöà èíèöèàòèâàòà Vue Vixens å îáó÷èëà íàä 400 æåíèÑàìî çà 6 ìåñåöà èíèöèàòèâàòà Vue Vixens å îáó÷èëà íàä 400 æåíè

Èíòåðâþ ñ Äæåí Ëóïúð, ñòàðøè developer advocate â Progress è îñíîâàòåë íà Vue Vixens, ëåêòîð íà êîíôåðåíöèÿòà DevReach 2018

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