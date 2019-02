Google с повече разходи за глоби от ЕК, отколкото за данъци през 2018 г.

През последните години Европейската комисия натрупа авторитет, влизайки в няколко сблъсъка с американските технологични гиганти във връзка със случаи на укриване на данъци и нарушаване на антитръстовото законодателство. След като Microsoft трябваше да отговаря на редица обвинения в голямата част от времето през последните 20 години, а Apple беше принудена да върне обратно 13 млрд. евро на ирландското правителство през 2016 г. заради нерегламентирани данъчни облекчения (Ирландия не искаше парите, но в крайна сметка беше задължена да си ги прибере), Google се превърна в следващата основна цел на антимонополните органи на ЕС през последните години.

След като бе глобен с 2,4 млрд. евро за антиконкурентно поведение, свързано с Google Shopping през 2017 г., миналото лято интернет гигантът бе осъден да плати и рекордните 4,3 млрд. евро за нарушения на антитръстовите правила, свързани с мобилната му операционна система Android. Наказанието на Google надминава е най-голямата антитръстова глоба, която Европейската комисия е наложила някога, а докладът на компанията за годишните ѝ печалби, публикуван миналата седмица, разкрива колко значимо всъщност е то. Както показва долната диаграма, глобата от 4,3 млрд. евро (5,1 млрд. долара) надхвърля размера на данъка върху дохода, който компанията майка на Google – Alphabet – е платила за цялата година.