Еврокомисията обнови икономическата си прогноза за страните от ЕС

Европейската комисия публикува икономическата си прогноза за 2019 г., като в нея има добри новини за всички страни членки на Европейския съюз, включително за напускащата на 29 март Великобритания. Европейската икономика като цяло ще нарасне за 7-а поредна година през 2019 г., като прогнозата е за 1,5% ръст за 28-те страни членки, като растеж ще бъде отбелязан и във всяка отделна страна.

Най-голямо увеличение ще регистрира Малта, чийто БВП ще скочи с 5,2 на сто, следват Ирландия и Словакия с прогнозен ръст 4,1%. На четвърто място е Румъния с 3,8% растеж, а пета е България с 3,6% увеличение. На дъното на класацията е Италия с прогнозен ръст от едва 0,2%. Европейската комисия заяви, че цялостното увеличение от 1,5% е „средно“ на фона на големите нива от последните няколко години. Все пак окончателните резултати ще станат известни в края на 2019 г., като прогнозите са свързани и с голяма доза „несигурност“.

You will find more infographics at Statista

Прочетете още: Български компании с марка “Високи постижения в иновациите”