За пета година „Иновация в действие“ събира млади хора с интерес в предприемачеството

«а пета поредна година јкадеми€ „»новации в действие“ събира млади хора с интерес в предприемачеството. Ќа 7 февруари във ¬арна се проведе отворен семинар под надслов „»новациите: »нвестици€ в бъдещето“, а ден по-рано се състо€ семинарът в —офи€, в който се включиха над 100 млади иноватори. ƒомакини на събитието б€ха компаниите организатори на јкадеми€та – „—олвей —оди“ јƒ и „јурубис Ѕългар舓 јƒ.

»нициативата јкадеми€ „»новации в действие“ има образователна и конкурсна част и дава шанс на студенти или завършили висше образование в последните пет години да разработ€т и разви€т идеите си в ц€лостни бизнес проекти с подкрепата на доказани личности в областта на иновациите и предприемачеството. „етирите области, в които ще работ€т участниците са ефективно използване на ресурси, иновативно образование, здравословен живот и преоткриване на българските традиции и култура.

„—ветът е движен напред от хора, които не се страхуват да мисл€т различно. „удесно е да имаш иде€, но е важно и да изградиш умени€ как да € представиш, защитиш и превърнеш в работеща. ¬€рваме, че „»новаци€ в действие“ помага на младите хора да извърв€т път€ от вдъхновението до осъществ€ването”, отбел€за “им урт, изпълнителен директор на „јурубис Ѕългар舓 јƒ.

∆елаещите да се включат в јкадеми€та могат да кандидатстват до 17 февруари на www.innovationinaction.eu. —лед преглед на всички кандидатури и окончателен подбор на участниците през идните месеци предсто€т учебни и работни сесии, в които младите хора ще придоби€т знани€ и умени€ за създаване и управление на иновативни проекти. ѕредвидени са модули по темите: генериране на идеи, анализ и оценка на потенциала на новите идеи, дизайн и ре-дизайн на иновативни продукти, устойчиви бизнес модели и взимане на решени€. —лед като завършат проектите си, участниците ще преминат през селекци€, ко€то ще определи финалистите. ¬ началото на месец юни те ще се представ€т пред журито на конкурса, а най-добрите ще бъдат отличени с награди: първа награда - участие в л€тна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Ѕрюксел, втора награда - ћагистратура по иновации, предприемачество и финанси, съвместен продукт на ¬исшето училище по застраховане и финанси (¬”«‘) и The Business Institute, и трета награда – курс по иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute.

„—олвей —оди“ стартира „»новаци€ в действие“, тъй като тази инициатива е дълбоко свързана с ценностите на √рупа „—олвей“ и с нейните политики по социална отговорност, устойчиво развитие и иновации в полза на обществото и околната среда. Ќие продължаваме да инвестираме в младите хора с идеи и желание да промен€т света и в т€хното развитие като иноватори и предприемачи. ¬ јкадеми€та те получават безплатни знани€ и умени€ за това как да превръщат иновативните си идеи в бизнес решени€, осигур€ваме им подкрепа и експертно мнение“, сподели —пирос Ќомикос, изпълнителен директор на „—олвей —оди“ јƒ .

ќт началото през 2012 г. досега инициативата набра гол€ма попул€рност и се наложи като успешен формат, насърчаващ младите хора да се развиват и да създават нестандартни и работещи решени€ в различни сфери на живота, които да са в полза на ц€лото общество. ѕрез академи€та са преминали над 400 млади иноватори с най-разнообразни креативни виждани€ за това как да подобрим средата ни.