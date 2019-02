Facebook - от нула до 2,3 милиарда за 15 години

Преди 15 години, на 4 февруари 2004 г., 19-годишният студент от Харвард Марк Зукърбърг, заедно с някои от неговите съученици, стартира малък сайт, наречен Thefacebook.

"Thefacebook е онлайн директория, която свързва хората чрез социалните мрежи в колежите", се казва първоначално в сайта, след което се пояснява, че той позволява "да търсите хора от вашето училище, да видите кой още участва във вашите лекции и кои са приятелите на приятелите ви, както и да визуализирате социалната си мрежа”.

Първоначално функционираща в рамките само на Харвард, услугата бързо придобива популярност и впоследствие се разгръща и в други учебни заведения. До края на 2004 г. Thefacebook има повече от 1 милион регистрирани потребители и новосъздадената компания не само се мести в Силициевата долина, но и си осигурява 500 000 долара инвестиции от съоснователя на PayPal, Питър Тийл. След като променя името си на „Facebook“ през 2005 г., социалната мрежа се отваря към широката публика през есента на 2006 г., превръщайки се в един от най-впечатляващите примери за растеж в корпоративната история.