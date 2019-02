Facebook бележи сериозен ръст на приходите на потребител

Оборвайки критиците си, които смятат, че Facebook не е нищо друго освен среда за дезинформация, злоупотреба с данни и реч на омразата, компанията приключи 2018 г. с изненадващо добри резултати, надхвърляйки очакванията на анализаторите за четвъртото тримесечие. Компанията отчете приходи в размер на 16,91 млрд. долара за тримесечието, приключващо на 31 декември, като подобри предишния си рекорд с повече от 3 млрд. долара.

You will find more infographics at Statista

Въпреки че потребителската база на Facebook със сигурност не нараства толкова бързо, колкото преди, в никакъв случай не може да се говори и за „масово изселване“, което много експерти прогнозираха след миналогодишните скандали около Cambridge Analytica, руски ботове и т.н. Социалната платформа има 2,32 милиарда активни потребители месечно, от които две трети - 1,52 милиарда души – достъпват мрежата всеки ден.

Този ръст се дължи главно на факта, че компанията генерира все повече и повече приходи на потребител. През последното тримесечие средният глобален доход на потребител възлиза на 7,37 долара, което е над пет пъти повече в сравнение със същия период през 2011 г. Възможностите за повишаване на тази сума обаче са ограничени. Затова и финансовия директор на компанията, Дейвид Уенер, предупреди, че ръстът на приходите от реклама вероятно ще се забави през 2019 г.