Brexit: BBC ще се мести в Амстердам или Брюксел

BBC ще се установи в Брюксел или Амстердам след излизането на Великобритания от ЕС (т.нар. Brexit), пише британският в. Times.

Тони Хол, генерален директор на BBC, e казал, че създаването на малък офис на „континента“ ще позволи на медийната компания да оперира свои телевизионни канали в Европейския съюз. Той се надява, че всички операции на BBC ще могат да останат във Великобритания, но ще решение няма да се вземе преди 29 март, денят, в който Великобритания трябва да напусне Евросъюза.

BBC се нуждае от европейски лицензи за своите международни канали, включително за BBC World, BBC First, BBC Entertainment и BBC Earth, за да продължи да ги разпространява в Европа. Освен това петте местни BBC канала (BBC One, BBC Two, BBC Four, CBeebies и CBBC) се разпространяват чрез кабелни мрежи в Ирландия, Холандия и Белгия.

BBC вече има новинарско бюро в Брюксел, като репортерите му отразяват новини от Белгия и Европа. След Brexit корпорацията, която се финансира отчасти от британската такса за телевизия, плащана от всички британски домакинства с телевизор, трябва да засили присъствието си в Европейския съюз.