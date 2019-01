Световни организации се обединяват в борбата срещу електронните отпадъци

Седем органа на ООН се обединиха, подкрепени от Световния икономически форум и Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD), с призив за преразглеждане на настоящата система на електрониката с цел да се подкрепят международните усилия за справяне с предизвикателствата, които пораждат електронните отпадъци.

Доклад на инициативата призовава за систематично сътрудничество между основните брандове, малките и средни предприятия (МСП), академичните среди, синдикатите, гражданското общество и различните асоциации за изграждането на съвещателен процес за преориентиране на системата и намаляване на ежегодното разхищаване на ресурси, което формира по-голяма стойност от БВП на повечето страни.

Всяка година приблизително 50 милиона тона електронни и електрически отпадъци (e-отпадъци) биват изхвърляни, което е огромно количество. Тяхната стойност възлиза на 62,5 млрд. долара - повече от БВП на повечето страни.

По официални данни от това количество се рециклират по-малко от 20%. Неофициално, милиони хора по света (над 600 000 само в Китай) работят за изхвърляне на е-отпадъци, голяма част от които се произвеждат в условия на труд, вредни както за здравето, така и за околната среда.

Докладът “A New Circular Vision for Electronics – Time for a Global Reboot”, който ще бъде представен в Давос на 24 януари, посочва, че технологични направления като облачните изчисления и Интернет на нещата (IoT) подкрепят постепенното "дематериализиране" на електронната индустрия.

В същото време, за да се генерира световна стойност от материалите в електронните отпадъци и да се създаде световна верига за рециклиране и кръгово използване, докладът посочва, че трябва да се насърчи както използването на нови технологии за създаване на бизнес модели за услуги, така и по-доброто проследяване на продуктите и програмите за обратното им събиране от производителите и търговците на дребно.

Докладът отбелязва, че материалната ефективност, рециклиращата инфраструктура и увеличаването на обема и качеството на рециклираните материали ще бъдат от съществено значение за бъдещото производство.

Освен това, според организациите, стоящи зад доклада, ако секторът за електрониката бъде подкрепен с точната комбинация от политики и се управлява по правилния начин, това може да доведе до създаването на милиони качествени работни места по целия свят.

Документът подкрепя работата на Коалицията за електронни отпадъци, която включва Международната организация на труда (МОТ); Международен съюз по телекомуникациите (ITU); Програмата на ООН за околната среда; Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO); Института за обучение и изследвания на ООН (UNITAR); Университета на Обединените нации (УООН) и Секретариати на Базелската и Стокхолмската конвенция (BRS).

Коалицията се подпомага от Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и Световния икономически форум и се координира от Секретариата на Групата за управление на околната среда (EMG).

Тя извършва и значителна работа на терен. За да се възползва Нигерия от възможностите на кръговата икономика например, местното правителство, Глобалният екологичен фонд (ГЕФ) и Програмата на ООН за околната среда обявяват инвестиция от 2 милиона долара за рециклиране на е-отпадъци в страната. Новата инвестиция ще привлече над 13 милиона долара допълнително финансиране от частния сектор.

Според Международната организация на труда 100 000 души в Нигерия работят в неформалния сектор на електронните отпадъци. Тази инвестиция ще спомогне за създаването на система, която да формализира тези работници, давайки им безопасна и достойна заетост.

UNIDO пък си сътрудничи с голям брой организации по проекти за електронни отпадъци, включително UNU, ILO, ITU и СЗО, както и различни други партньори като Dell и Международната асоциация за твърди отпадъци (ISWA). Eдин от проектите на UNIDO за е-отпадъци в региона на Латинска Америка и Карибите, съфинансиран от ГЕФ, се стреми да подкрепи устойчивия икономически и социален растеж в 13 държави. От модернизирането на съоръженията за рециклиране на електронни отпадъци до подпомагане на създаването на национални стратегии за управление на електронните отпадъци, инициативата възприема подхода на кръгова икономика, като същевременно засилва регионалното сътрудничество.