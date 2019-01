Netflix вдигна цените, тества пазара на абонаментни VOD услуги

В понеделник, 14 януари, Netflix обяви, че увеличава месечните такси на своите планове „Базов“, „Стандартен“ и „Премиум“ с 1 до 2 долара. Ново проучване на анализаторите от Diffusion Group показва, че вдигането на цените може да има значителни последствия.

„Увеличение с $1 или повече на месечната такса ще накара около 16% от абонатите на Netflix да изберат по-евтин план или направо да се откажат от услугата“, заявиха анализаторите.

Данните са от проучването за поведението на зрителите, проведено сред 1940 щатски потребители на широколенвоти услуги през декември 2018 г.

Отговорилите на анкетата абонати на Netflix са „разделени“ на три групи, като всяка е попитана какви са намеренията им, ако услугата поскъпне с $1, $3 или $5 на месец. Всеки респондент е отговарял само за едно потенциално (но все пак очаквано) увеличение на цената.

Ако таската нарасне с $1 на месец, 8% от абонатите на Netflix ще изберат по-малък план, а още 8 на сто ще се откажат от услугата изобщо. Ако таксата се увеличи с $3 на месец, броят на отказалите се ще се удвои, а на избралите по-нисък тарифен план – ще се утрои. Вдигане с $5 на месец ще откаже 38% от респонденрите, а делът на предпочелите по-малък план ще нарасне само с 3 процентни пункта - 17%.

Diffusion Group смята, че Netflix ще изпита в краткосрочен план известни проблеми с отказалите се абонати, но без съмнение ще постигне по-високи приходи в дългосрочен аспект, тъй като може да разчита на лоялността на клиентите си. „При средно увеличение с $3 на месец 33% от абонатите на стандартния план вероятно ще преминат към по-евтин план, а 10% ще се откажат изобщо от услугата, отбелязва Майкъл Грийсън, президент на Diffusion Group. - При избралите план „Премиум“ 28% ще преминат към план „Стандарт“, а 6% ще се откажат. Тези промени обаче не са съществени“, смята Грийсън.

Той добавя, че останалите доставчици на абонаментни услуги „видео по заявка“ (SVOD) трябва да проследят внимателно ситуацията, тъй като те представляат своеобразен тест за целия пазар на SVOD услуги. “Netflix е най-ценената SVOD услуга и се радва на много лоялна абонатна база. По този начин ако тази лоялност успее да устои при тези ценови нива, без съмнение и други ще пробват да вдигнат цените си“, казва той.

Ръст на абонатите

Същевременно данните показват, че Netflix се е сдобила с много повече абонати само за последното тримесечие на 2018 г. Компанията е надминала планирания си темп на растеж, привличайки 11,4 милиона нови абонати за периода между октомври и декември. По този начин абонатната й база е достигнала 148,5 милиона, включително тези, избрали безплатен тестов период.

Графиката на сайта Statista.com показва, че ръстът на Netflix се дължи основно на международните пазари, като компанията навлиза във все повече страни. През последното тримесечие новите международни абонати на Netflix са 9,3 милиона, докато „у дома“, в САЩ, техният брой е 2,1 милиона. По тозин начин към момента международните потребители на услугата са около 60 на сто, докато преди 3 години техният дял бе 40%.

Wall Street също внимателно следи ръста на абонатнатга база на Netflix, тъй като продължаващите сериозни инвестиции на компанията в собствено или лицензно съдържание, включително локализирано, биха се възвъранли в дългосрочен план само ако глобалната й абонатна база продължи да расте, добавят от Statista.com.

