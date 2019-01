Dev.bg създаде платформа за набиране на кадри HireHeroes

ИТ секторът в България се развива изключително бързо и динамично, което създава постоянна нужда от набиране на нови специализирани кадри. Тази необходимост беше посрещната от ИТ екосистемата чрез създаването на множество държавни и частни инициативи, които да подпомогнат младшите ИТ кадри.

“DEV.BG е най-голямата ИТ общност в България и осъзнаваме, че за да прогресира ИТ индустрията, е необходимо да се предоставят възможности за развитие и на кадри с малко повече опит. Затова нашите усилия са насочени предимно към специалистите с 3-5 години стаж и целта ни е да създаваме среда, която да благоприятства тяхното професионално развитие, коментират от DEV.BG. - Инструментите, които използваме, за да развиваме ИТ експертите в България, са нашите проекти”:

14 специализирани събития на месец. През 2018 г. достигнахме до над 15 000 професионалисти и предоставяхме образователна възможност в ИТ сферата на над 800 човека на месец.

Голямо лятно събитие DEV.BG All in One, което събра над 600 ИТ специалисти.

ИТ директория на компаниите в България с над 200 фирми.

Нова платформа за директен подбор на ИТ кадри – HireHeroes.

Име на проекта: DEV.BG

DEV.BG Възложител : DEV.BG

: DEV.BG Изпълнител : DEV.BG

: DEV.BG Локации : София

Стартиране на проекта: 2015г.

2015г. Категория: - Образователни институции

„Вярваме, че чрез събитията и инициативите на DEV.BG помагаме не само за индивидуалното израстване на ИТ професионалистите в България, но и за успехът на цялата индустрия“, обясняват създаделите на платформата.

Основни бизнес предизвикателства

Утвърждаването на бранда DEV.BG. Основната роля на DEV.BG е на свързващо звено между бизнеса, специалистите и други организации в ИТ екосистемата. Затова в самото начало беше предизвикателство да се наложи бранда на DEV.BG, който беше непознат на аудиторията.

Намирането на силни кадри за DEV.BG екипа. „Привличането и задържането на силни кадри е предизвикателство пред всяка една стартираща компания, както и за DEV.BG. Нашият малък екип от трима човека се разви и задържа през годините и предстои да се разрасне до 10 човека в близките месеци. Той е двигателят на успеха на DEV.BG. Интересен факт е, че по-голямата част от екипа ни се състои от специалисти с маркетинг профил, макар че развиваме инициативи насочени към ИТ индустрията“, добавят от DEV.BG

Въвеждането на нов бизнес модел в организирането на събития. Eкипът на DEV.BG успява да въведем нов бизнес модел на провеждане на събития в България, като компаниите си партнират с организацията на абонаментен принцип. „Всеки потенциален спонсор може да се насочи към една или няколко от потребителските групи, които DEV.BG развива и фокусирано да позиционира бранда си пред специализираната аудитория не в рамките на едно събитие, а дългосрочно. Това дава повече възможности на компаниите, както и запознава много по-отблизо специалистите с техния бранд“, допълват от DEV.BG.

“Когато създадохме идеята за многобройни събития на месец ориентирани около потребителски групи, срещнахме известно недоверие от заинтересовани страни, но екипът на DEV.BG успя да докаже предимствата на този нов модел и да го наложи като устойчив и успешен на пазара. Доказателство за това е, че вече почти две години организираме над 10 събития на месец на най-разнообразни теми, които да събират аудитория от 800 човека“, допълват от компанията.

Цели

Насърчаване на нов проект в сферата на директния подбор в ИТ индустрията - HireHeroes.

„През последните години забелязахме, че моделът „препоръка от приятел“ се налага като основен подход, чрез който ИТ специалистите намират нов работодател. Причината е, че професионалистите от сектора познават най-добре атмосферата в компаниите, комуникират лесно по между си и са искрени за реалната ситуация при различните работодатели“, обясняват от DEV.BG.

Организацията се стреми да улесни този процес на препоръки. „По този начин повече кандидати ще намерят правилните за тях компании. Затова създадохме HireHeroes - платформа, която дава възможност на ИТ специалисти (HireHeroes) да консултират други ИТ специалисти (кандидати) и да ги препоръчват в ИТ компании, които са подходящи за тях“, допълват от организацията.

Развитие на потребителски групи в DEV.BG и организация на 14 събития на месец с цел опознаване на общността и споделяне на идеи.

„В DEV.BG имаме 14 обособени потребителски групи, които сплотяват общността по професионални интереси. Потребителските ни групи включват както технологии като Java, C++, .NET, Machine Learning и други, така и управление на екипи и продажби в ИТ сферата. Всеки месец събираме всяка потребителска група на събитие, по време на което се провежда лекция от утвърден професионалист от областта и се споделят идеи между гостите. DEV.BG планира да продължава развитието на потребителските групи в бъдеще и да ги обогатява спрямо нуждите на общността. Вярваме, че това дава възможност на участниците в потребителските групи да продължават да учат, да се опознават един друг и по този начин да допринасят за цялостното развитие на ИТ индустрията.

Организация на най-голямото лятно събитие за ИТ индустрията.

От две години DEV.BG събира през август всичките си потребителски групи по време на DEV.BG All in One. В рамките на един ден се провеждат всички 14 лекции за месеца. През 2018 г. са присъствали над 600 специалисти от ИТ сферата. „Целта ни за 2019 г. е да съберем над 1000 човека“, твърдят от DEV.BG.

Потенциал за развитие

Развитие на DEV.BG общността. Към момента DEV.BG достига и подпомага над 15 000 ИТ специалисти месечно чрез инициативите си. Желанието ни е след 5 години да удвоим активната си аудитория до над 30 000 човека на месец.

Установяване на новия модел за директен подбор на кадри чрез препоръки. "Налагането на модела „препоръка от приятел“ като основен подход, чрез който ИТ специалистите намират нов работодател, се дължи на факта, че професионалистите от сектора познават най-добре атмосферата в компаниите, комуникират свободно един с друг и са искрени за реалната ситуация при различните работодатели. Желанието ни е DEV.BG да улесни процеса на препоръки и да установи този нов подход на директен подбор в ИТ индустрията като успешен. Имаме амбицията да пренесем този модел и на чужди пазари, след като успеем да го докажем като работещ в страната ни", твърдят организаторите.

Създаване на по-задълбочени обучителни инициативи и менторска програма. “Искаме да задълбочим възможностите за обучение, които предлагаме на ИТ специалистите с 3-5 години опит - от еднократни лекции до цялостни образователни програми. В допълнение, имаме идея да създадем специална менторска програма, благодарение на която по-опитните ИТ специалисти ще насочват професионално хората, които тепърва навлизат в ИТ индустрията. По този начин вярваме, че ще се отворят много нови възможности за развитие на цялата ИТ индустрия в България.