TBI Bank автоматизира онлайн кредитирането чрез системата Payment Hub

Име на проекта: Payment Hub

Payment Hub Възложител : TBI Bank EAD

: TBI Bank EAD Изпълнител : C Soft

: C Soft Локации : Испания, Литва, Латвия и Финландия

: Испания, Литва, Латвия и Финландия Стартиране/приключване на проекта 26.06.2017 - 01.03.2018

26.06.2017 - 01.03.2018 Бюджет на проекта 58 000 EUR, Payment Specialist, Compliance specialist and IT Support

58 000 EUR, Payment Specialist, Compliance specialist and IT Support Категория: Финансов сектор,

ИТ проекти в чужбина