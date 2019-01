Моделите на Tesla доминират на пазара в САЩ

С над два пъти по-голяма продукция през 2018 г. Tesla окупира първите места в сектора на електрическите автомобили в САЩ. Според индустриалния блог InsideEVs, компанията държи над 50 на сто от продажбите през последните 12 месеца, като Model 3 се наложи като първата Tesla за масовия потребител.

Tesla е продала почти 140 000 броя Model 3, изпреварвайки с 5 към 1 следващата най-популярна електрическа кола – хибрида Toyota Prius Prime. Електромобилите на Tesla Model X и Model S са на трето и четвърто място по популярност в САЩ, отбелязвайки най-успешната година за компанията във времена, които са проблемни за основателя й Илън Мъск, отбелязва Statista.

На пето място по продажби също е хибриден модел – Honda Charity, следвани от две коли на американския производител Chevrolet – Volt и Bolt EV (с по 18 хиляди годишно).

You will find more infographics at Statista

Прочетете още: Продажбите на електромобили в САЩ скочиха с 81%