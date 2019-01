Продажбите на електромобили в САЩ скочиха с 81%

Подхранвани от пускането на електромобила на Tesla за масовия пазар Model 3, продажбите на електрически коли в САЩ са скочили с 81 на сто през 2018 г. в сравнение с предишната година. Според онлайн платформата InsideEVs, продажбите на превозни средства само с електрическо задвижване в САЩ са достигнали 361 307, докато през 2017 г. те са били 199 826.

Серозният скок на продажбите на електромобили обаче е все още зараждащ се пазар и тези модели все още са далеч от масово проникване в американските домакинства, предупреждава сайтът Statista.com. На праткика на всяка електрическа кола, продадена през 2018 г. в САЩ, по улиците и пътищата на САЩ са излезли 50 коли с конвенционален двигател. Това означава, че електромобилите са само 2,1% от всички продадени 17,2 милиона леки коли в САЩ за изминалите 12 месеца.

Роланд Ирле от сайта EV-volumes.com изчислява, че в САЩ са доставени 360 800 електромобила перз 2018 г., като основният дял от тези продажби се падат на „чистите“ елекетромобили (само с акумулатори) – около 66%, а 34 на сто е делът на Plug-in хибридите (PHEV). През 2017 г. съотношението е било 53% за моделите само с електрическо задвижване и 47% за моделите PHEV. Делът на леките електромобили е достигнал 3% през ноември и декември, а целият пазар на новопродадени автомобили е 17,3 милиона, или с 0,5% повече от 2017 г. Почти 146 000 броя Tesla Model-3 са стигнали до отдавна чакащите колата потребители в САЩ и Канада, като 119 000 са доставени през втората половина на 2018 г.

Новият модел на Tesla доказа, че може да промени правилата на играта, а не само да раздвижи само сектора на чистите електромобили. Model-3 се превърна в напълно конкурентна алтернатива на добре установените коли с ДВГ и вече е в топ 5 на най-добре продаваните в САЩ коли. В сегмента „среден лукс“ със сравнима цена Model-3 “присвои“ над 40% от продажбите през третото и четвъртото тримесечие на годината.

Продажби на електромобили в САЩ по месеци

Източник: EV-Volumes.com

81% ръст на електромобилите за 2018 г.

„САЩ осъществи голям скок по отнощение на проникването на електромобилите пре 2018 г. Ръстът от 81% е сравним с периода 2011-2013, когато се появиха Chevy Volt, Prius Plug-in, Nissan Leaf и Tesla Model S, които създадоха първата вълна от нови купувачи. Последва 4-годишен период на по-скромно нарастване, дори на временни спадове, коментират от EV-volumes.com. През 2018 г. започна втората вълна и тя бе 4 пъти по-висока от предишната. И тя е много впечатляваща, защото се дължи само на един нов модел - Model-3.

Продажбите на електромобили все още са концентрирани в няколко щата. Според ZEV tracker на Auto Alliance, 50% от продажбите на елекетромобили са в Калифорния за периода август 2017 – август 2018 г. 12% са продажбите в другите щати, следени от ZEV, и 38% са извън тези щати.

Най-продавани модели електромобили в САЩ

Символът на промяната

След като започна масово производство Tesla се превърна в най-големия генератор на растеж на електромобили в САЩ. Без Model-3 пазарът щеше да се развива с досегашния муден темп, твърдят от EV-volumes.com. Неговата поява променя правилата на играта, вдигайки летвата и пред останалите „плъгини“, и пред автомобилите с ДВГ. Месечните обеми на продажби на Tesla Model-3 през второто полугодие са близо до най-продаваните коли на американския автомобилен пазар като Toyota Camry, Honda Civic, Honda Accord и Toyota Corolla, всичките те с конвенционални двигатели.

За разлика от Tesla развитието при Ford, GM и FCA през 2018 г. съвсем не е впечатляващо. Nissan не се е възстановила от Leaf „Rapidgate“, а с първото поколение генерира много по-големи продажби.

Като се има предвид, че президентът Тръмп наскоро „отпразнува“ днешните ниски цени на петрола като „ново намаление на данъците“ и заяви, че е казал на хората в ОПЕК да „оставят проклетия поток от петрол и бензин“, перспективите за електрическа мобилност не са толкова положителни, каквото предполага нивото на растеж от миналата година. Остава да видим дали инерцията може да се запази и без тласъкът, осигурен от новия модел на Tesla, добавят от Statista.com.