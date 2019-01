Как ще се развие пазарът на умни потребителски технологии?

Хиляди технологични ентусиасти и специалисти от индустрията се събират в Лас Вегас тази седмица, за да разберат последните новости в света на потребителската електроника по време на CES 2019. Изложението едва започна, а всеки от производителите вече се опитва да открадне шоуто за себе си, като покаже своите (често буквално) най-големи и най-странни иновации.

В понеделник например, LG представи 65-инчов OLED телевизор, който се появява от специална кутия, когато е необходимо. В същото време други играчи на пазара на потребителска електроника демоснтрират разбирането си, че, когато става дума за телевизор в хола, размерът има значение. Макар че вероятно ще са необходими няколко години, за да могат примерно гигантските 8K телевизори да достигнат масово до потребителите, някои иновации, които също започнаха като напълно футуристични проекти по технологичните изложения, вече започнаха да изпълняват обещанията си.

Според оценки, публикувани от Consumer Technology Association, смарт часовниците, интелигентните домашни устройства и интелигентните говорители вече са се превърнали в пазар, генериращ няколко милиарда долара, и то само за няколко години, а безжичните слушалки, категория, подобрена от AirPods на Apple преди две години, също се смята, че ще се радва на завиден ръст.