Какво се крие зад историята с Huawei и ареста на Мън Ванчжоу?

Медийният интерес към историята на Huawei изглежда като политически оркестрирана автомобилна катастрофа на бавен кадър. Медиите смятат последните случки около компанията за фронт от търговската война между САЩ и Китай, но това може да се окаже грешка. Като изключим няколко мобилни телефона в Amazon, Huawei продава малко в САЩ. В същото време, страхът, че с китайските информационни технологии може да бъде злоупотребено, не е нов. Той датира от 2005 г., като е описан в редица доклади, припомня в свой анализ

в блога си компанията Strand Consult.

Всъщност историята на Huawei e съвкупност от четири истории. Тук ще обърнем внимание на ефекта, който оказва компанията върху глобалната телекомуникационна индустрия и развитието на 5G.

1. Арестът на Мън Ванчжоун - журналистите се опитват да направят сензация от банално търговско нарушение

Медиите, мотивирани от преследването на рейтинги, се опитват да завъртят около президента Тръмп всяка история, включително ареста на Мън Ванчжоун, финансов директор на Huawei, която бе задържана в Канада по обвинение за продажба на чувствително оборудване на враждебно на САЩ правителство чрез филиал на технологичния гигант. Това, че по същото време Тръмп е в Аржентина на среща с китайския премиер като част от събиране на Г-20, не е причина за случая, а съвпадение. Реалността е, че както Канада, така и САЩ отдавна са забранили определени патентовани технологии да се продават на страни като Иран, Северна Корея, Сирия и Куба. Това е част от Международната договореност за сигурност от Васенаар от 1996 г., забраняваща износа и продажбата на девет категории конвенционални оръжия и технологии с двойна употреба към подобни дестинации. Затова и технологичните компании от около 40 държави спазват набор от правила за търговия и сключване на договори. Китайското министерство на търговията – МОСКОМ - също е въвело подобни правила, които ограничават търговията на чувствителни стоки и услуги.

2. Има историческа връзка между телекомуникациите и националната сигурност

Историята и развитието на телекомуникациите са тясно свързани с националната сигурност. Много западни държави изискват критичната инфраструктура, използвана от правителството, военните и доставчиците на обществена безопасност, да бъде изградена от компании от страните, членуващи в НАТО. Точно както страните от Алианса не купуват военни самолети от Китай, така те ограничават и достъпа до критичната инфраструктура и комуникационно оборудване от страна на Пекин. По същия начин Китай не би закупил оборудване, произведено от САЩ, за критичните си системи.

Договорът на AT&T за изграждането на системите на независимата агенция First National Responder Network Authority (FirstNet) например забранява използването на китайско мрежово оборудване. В Обединеното кралство пък, след сливането на двата телекомуникационни оператора Everything Everywhere (EE) и BT, основното мрежово оборудване, доставено от Huawei, беше премахнато. Друг пример за тази тенденция е Motorola Solutions, която изгражда и управлява мрежите за обществена безопасност на Дания (SINE) без да допуска употребата на китайски технологии.

3. Китай доминира все повече във веригата за стойност при мобилните оператори

Докато някои държави ограничават употребата на компонентите, произведени в Китай, в мрежите си, разпространението на китайските стоки и услуги в ключови икономически сектори продължава да расте. "Произведено в Китай" преди означаваше некачествени стоки, но това вече далеч не е така.

През 2015 г. китайското правителство стартира плана "Направено в Китай 2025" и определи 10 глобални индустрии, в които страната трябва да доминира до 10 години (включително информационните технологии, фармацевтиката, роботиката, автомобилите, стратегическото производство и др.). Този план се развива повече от добре към днешна дата, като азиатският гигант вече има сериозен пазарен дял във всичко - от телефони и мобилни услуги до интелигентна телекомуникационна инфраструктура. Ефектът на Китай върху глобалните иновации е фактор, който трябва да се има предвид винаги.

Това кара мнозина да се притесняват от пристрастяването на бизнеса към китайските технологии - било то заради тяхното качество или заради по-ниските им цени – във все по-дигитализиращия се свят, в който сложни бизнес модели, процеси и системи са от все по-съществено значение за функционирането на обществото. Редица политици също отхвърлят възможността критични системи и инфраструктура да бъдат базирана на технологии, идващи от държави с двойнствено поведение на световната сцена. Затова и навлизането на китайски технологии във всяка една сфера се превръща в политическо предизвикателство пред западния свят.

4. Политиците се съсредоточават върху устойчивостта на телекомуникационния пазар

Исторически погледнато, мрежовата инфраструктура е изградена и управлявана от национални телекомуникационни компании, а оборудването често идва от национални или регионални производители. В началото, мрежите и услугите са затворена верига, управлявана от монополен регулаторен орган. Предвид американската военна мощ, устойчивостта се превръща в ключов аспект при изграждането на мрежи още от самото начало, но европейските държави нямат този подход.

Тъй като телеком пазарът е либерализиран, той е базиран на конкуренцията. По този начин се премина от изолирани мрежи под държавен монопол към множество национални и регионални мрежи, които едновременно се конкурират и взаимосвързват. Новите телекомуникационни компании обаче често базират поне част от мрежите си на наследена инфраструктура. Освен това вече няма и монопол върху комуникационните услуги заради алтернативни доставчици като Skype, WhatsApp и Netflix.

Технологичното развитие, съчетано с нарастващата конкуренция, означава, че гражданите и бизнеса придобиват достъп до уникални инфраструктури и широк спектър от услуги. Това позволи невиждан растеж на този пазар, а цените на оборудването паднаха рязко. Светът се възползва от либерализацията на телекомуникационния пазар, а съвременната телекомуникационна инфраструктура, заедно с процеса на дигитализация, промениха изцяло възможностите пред потребителите и бизнеса.

Въпреки това, в странно противоречие, разрастващата се конкуренция доведе до повторно регулиране на мрежите. Това важи с особена сила за ЕС с неговите регламенти за контрол на цените под прикритието на такси за роуминг и неутралност на мрежата. Тази регламентация намали рентабилността и понижи инвестициите до такава степен, че в момента разликата между текущите инвестиции и целите, поставени от ЕС в сферата на свързаността, е 150 милиарда евро. Регулаторният натиск накара европейските телекомуникационни компании да обърнат гръб на регионалните доставчици за сметка на китайските.

За да намалят разходите си, европейските телеком оператори преминаха от регионални доставчици като Ericsson, Nokia и др. към китайските Huawei и ZTE. Този сериозен спад в продажбите накара европейските доставчици да се консолидират, което пък носи двойна полза за Huawei, която използва тази динамика, за да си изгради фундамент в много страни, да увеличи пазарния си дял и да инвестира в бизнеса си.

Ниските цени обаче не са единствената причина компаниите да изберат Huawei. Нейните продукти вече са с много по-добро качество, а китайските държавни банки финансират компанията и нейните клиенти при изключително благоприятни условия. Същевременно компании като Nokia и Ericsson губят бизнеса си и престават да бъдат глобални играчи, което е изключително необходимо за един доставчик на съвременни технологии.

Сигурност на веригата за доставки

Стабилността, устойчивостта, мащабът и местното производство са основни тенденции в търговската политика, макар че тези концепции могат да бъдат манипулирани в полза на определени интереси. Телекомуникациите са само една от индустриите, в които те могат да бъдат очертани. Друга такава е транспортът.

Пример за това е начинът, по който ЕС отпусна огромни субсидии на Airbus, за да създаде европейска алтернатива на Boeing. В опит да догони американските и източноазиатските страни, които харчат три пъти повече за изкуствен интелект, ЕС също така ще отдели 20 милиарда евро в тази посока до 2020 г.

Глобалната система за позициониране (GPS) е друга важна област. Въпреки че САЩ са автори на спътниковата навигационна система, която е достъпна безплатно в цял свят, Европа пуска своята Galileo, Китай - BeiDou, Япония - QZSS; Русия – Глосас, a Индия - IRNSS. Тези навигационни решения играят важна роля за отбраната на въпросните държави.

Това са само част от индустриите и приложенията, върху които правителствата ще осъществяват контрол в името на стабилността, устойчивостта, мащаба и местното производство. Така че страхът от това, че държавите стават твърде зависими към вносни стоки и услуги, съществува от много години и няма нищо общо с ареста на финансовия директор на Huawei.

Политически анонси

Историята на китайската компания привлече вниманието, тъй като много държави обявиха, че “започват" да се фокусират върху устойчивостта на телекомуникационния сектор. Някои журналисти разбират погрешно тези послания, смятайки, че арестът на финансовия директор на Huawei е по някакъв начин отмъщение за нарастващата пазарна мощ на Китай, а не част от протокола при нарушаване на международен договор. По друг начин казано, стойността на телекомуникационната верига е толкова голяма, че ако някой иска да шпионира крайните потребители, то това не е задължително Пекин чрез своите компании.

Все пак, политическият страх от изчезването на доставчици като Nokia и Ericsson за сметка на китайските е основателен. В ЕС спадът в сектора на телекомуникациите доведе до масови загуби на работни места, намалени бюджети за научноизследователска и развойна дейност и по-малко инвестиции, което има критично значение за един регион, който иска да има на разположение даровете на 5G.

Факт е, че докато ЕС критикува политиката на Тръмп "Америка на първо място", всъщност преследва същата цел, когато става въпрос за селското стопанство и различни други отрасли например. На практика ЕС защитава много сектори чрез своята индустриална политика.

Европейският комисар по цифровия единен пазар и вицепрезидентът на Европейската комисия Андрос Ансип неотдавна постави въпроса дали разпространението на китайското мрежово оборудване е оптимално анализирано. Изявлението предизвика голям дебат в бордовете на директорите на европейските телекомуникационни компании, тъй като създаде несигурност по въпроса ще бъде ли разрешено използването на оборудване на Huawei. Отговорът на този въпрос е от жизненоважно значение, защото дори днешните 4G мрежи в Европа разчитат на китайско оборудване, а 5G еволюцията със сигурност ще бъде основана на 4G елементи.