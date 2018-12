От всички големи компании потребителите най-малко се доверяват на Facebook, когато стане дума за опазване на личната им информация, сочи ново проучване, публикувано в Statista.com.

Социалната платформа буди съмнения у 40% от участниците в допитването, докато втория и третия – Amazon и Twitter – са дале от “лидера” с по 8%. Разликата от пет пъти определено е впечатляваща.

