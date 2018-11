Смартфон пазарът май достигна своя връх

Глобалните доставки на смартфони през третото тримесечие на 2018 г. са достигнали 355,2 милиона броя, което означава четвърто поредно тримесечие на спад на този вече пренаситен пазар, показва проучването на IDC. Общо за деветте месеца на 2018 г. продадените в света смартфони са надхвърлили 1,03 милиарда, но това също е по-малко от същия период на 2017 г., като спадът е 3,6 на сто

Проникването на смартфоните вече достига точката на пренасищане в много от „по-богатите“ региони, технологичните подобрения са рядкост, а новите камери и функции за лицево разпознаване не дават толкова очевидни предимства за средния потребител. Но дали наистина сме достигнали пика на смартфоните, споделят от Statista. С други думи – дали оттук нататък пазаър ще върви само надолу, както се случи с пазара на персонални компютри?

Анализаторите от IDC не мислят така. Те отдават сегашното забавяне отчасти на предизвикателните условия на най-големия пазар на смартфони в света – китайският. IDC очаква, че глобалният пазар ще се върне към възходящите тенденции още през следващата 2019 г., преди пускането на първите 5G устройства, които пък ще подхранват растежа през следващите 3 години до 2022 г.

You will find more infographics at Statista

Прочетете още: Пазарът на смартфони с 6% спад през Q3 2018