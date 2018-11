Как се движи пазарът на споделени услуги за е-скутери?

Преди броени дни стана ясно, че Ford придобива за 40 милиона долара компанията за споделяне на е-скутери - Spin. По този начин автомобилният производител цели диверсификацията на дейността си, като предлага транспортни и мобилни услуги, които са напълно извън основната му сфера на дейност.

Spin дава под наем скутери в американските градове Денвър, Колорадо; Детройт, Мичиган; Лонг Бийч, Калифорния; Корал Гейбълс, Флорида и Troy University в Алабама. До края на 2018 г. компанията трябва да разшири географията си с Вашингтон; Остин, Тексас; Шарлот, Северна Каролина; Дърам, Северна Каролина; Duke University и Towson University в Мериленд.

Практиката за споделяне на скутери тръгна от Западна Европа, но дава признаци за потенциален ръст и на много други места. Според Innoz през 2017 г. в Германия е имала около 2 500 скутера за споделяне. Франция е на второ място по отношение на тази услуга с около 2100 скутера в обращение. Испания е трета с малко над 1,500 споделени скутера, изчисляват от Statista.

