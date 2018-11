Huawei скъсява дистанцията до Samsung през Q3 2018

Huawei отне от Apple второто място на световния пазар на смартфони за първи път през второто тримесечие на 2018 г. и успя да го задържи и през третото. Според изчиследнията на IDC китайската компания е доставила 52 милиона смартфона през фискалната четвърт, приключила на 30 септември, с което скъсява дистанцията до лидера Samsung, който регистрира спад за същия период - от 83,3 милиона на 72,2 милиона единици. Apple остава на трето място с 46,9 милиона бройки, изчисляват от Statista.

Huawei оспорва доминацията на Samsung и Apple от години, но през тази за първи път успя да задмине някой от лидерите на пазара. Но докато Apple може да е загубила своето второ място по отношение на обемите, то производителят на iPhone все още остава далеч от конкуренцията по отношение на приходите. Само през изминалото тримесечие Apple са генерирали 37 милиарда долара, което е по-силен резултат от този на целия потребителски бизнес на Huawei за 2017 г.

И докато трите гиганта се борят за мястото си на световни пазар на смартфони, самият той бележи спад през третото тримесечие, като, според анализатори, това се дължи на ограничените иновации в новите флагмани на производителите, което води до занижен интерес от страна на потребителите.

