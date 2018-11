Questers и News Corp. ще изграждат софтуерни екипи в България

Британското поделение на медийния гигант News Corp, което издава редица популярни вестници и списания, включително The Times, The Sun и The Sunday Times, стартира партньорство с Questers за изграждане на софтуерни екипи в България, съобщиха от българската компания. Новите екипи ще имат стратегическа роля в дигиталната трансформация на медиите, допълват от Questers.

News Великобритания е създадено преди повече от 200 години с появата на The Times – едно от световните емблематични издания. През дългогодишната си история вестникът е предводител на редица иновации в сектора.

Технологичният отдел на News Великобритания предприема грандиозен проект за обновяване на използваните от групата технологии. Основната цел на проекта е да изгради нова гъвкава и ефективна дигитална платформа, която да подпомага работата на редактори и журналисти и да кореспондира с изискванията на съвременните читатели. „Целта на сътрудничеството с Questers е бързото създаване и разрастване на напълно интегриран с News UK технологичен отдел, който да ускори процеса по дигитална трансформация на компанията“, коментират от британския гигант.

Questers е избрана за стратегически партньор заради доказания си многогодишен опит в създаването, управлението и интегрирането на големи високоефективни екипи за международни компании в технологичния си парк в София, сред които Accenture и Ocado Technology, обясняват от българската фирма.

“Разширяването на News UK към България в партньорство с Questers демонстрира важността на страната за дигиталните иновации на Обединеното кралство и продължава да засилва двустранните връзки”, заяви по повод на договора посланикът на Великобритания у нас Ема Хопкинс.

„Развълнувани сме да работим с Questers за бързото разрастване на нашите дигитални екипи в България. Имаме големи амбиции да променим процесите си по създаване, тестване и предоставяне на изключителни дигитални продукти и услуги за нашите потребители чрез революционни технологии“, допълва Пол Уилсън, програмен и портфолио директор на News Великобритания.

„Присъствието на България на световната ИТ карта е резултат на многогодишни усилия на всички от индустрията за развитие на таланта тук и изграждане на високопродуктивна и глобално свързана екосистема”, допълва Александър Дрангажов, изпълнителен директор на Questers.

За бъдещия екип на News Великобритания у нас Questers ще търси софтуерни инженери с желание да въздействат върху начина, по който съвременните медии функционират и разпространяват информация. Екипът ще работи с технологии като React Native, React Native Web и GraphQL.

"Проектът е дългосрочен и се очаква в следващите 2 години да изградим екип от около 50 софтуерни инженери, които ще работят по изграждането на нова по-гъвкава платформа за публикуване на интерактивно и консистентно съдържание. Целите на създаденото партньорство са увеличаване на капацитета и разширяване на технологичния екип на News Великобритания в България и по този начин ускоряване дигиталната трансформация на медийната група". допълват от Questers.