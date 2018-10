Д-р Петър Цанков е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2018 година

Д-р Петър Цанков - пост-докторант по компютърни науки в Швейцарския технологичен университет в Цюрих - е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2018 година. Основната цел на изследванията му са свързани със създаването на нови методи за автоматизирана защита на съвременни софтуерни системи, включително „умни договори“ за блокчейн, програми, обработващи лични данни, компютърни мрежи, и др. Резултатите от тези изследвания водят до създаването на иновативни системи, които се използват масово както в академичните среди, така и в индустрията. Д-р Петър Цанков създава платформата Securify (https://securify.ch) - първата система за цялостна проверка на сигурността на „умните договори“.

Носител на отличие Грамота „Награда Джон Атанасов“ в категорията Награда „Джон Атанасов“ е д-р Димитър Лукарски - доктор по математика от Karlsruhe Institute of Technology, Германия, пост-докторска специализация в Uppsala University, Швеция. Разработките на д-р Лукарски са в направление изследване на възможностите различни видове алгоритми за решаване на големи и разредени матрици да се представят паралелно.

Д-р Мария Георгиева е вторият носител на отличие Грамота „Награда Джон Атанасов“ в категорията Награда „Джон Атанасов“. Тя е доктор по алгоритми и криптография от L’Université de Caen, Франция и асистент-изследовател в лаборатория по математика към Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Швейцария. Най-големите научни постижения на д-р Георгиева са свързани с хомоморфна криптография на принципа на евклидови решетки. Д-р Георгиева има осем патентни предложения в областта на криптографията и информационната сигурност

Със сертификат в категорията Награда „Джон Атанасов“ президентът отличи Иван Иванов - магистър по изкуствен интелект, ФМИ - Софийски Университет и мениджър софтуерно инженерство във Facebook, Лондон. През 2017 г. г-н Иванов ръководи екипите на Facebook, които създават единната платформа за human-in-the-loop computation. Ръководил е и екипи на Facebook, занимаващи се с решаването на основни проблеми в създаването и функционирането на географски бази данни, както и в областта на борбата с фалшивите профили в социалната платформа. Автор е на 2 патента: Systems and methods for efficient data sampling and analysis и Exhaustive places fetching.

Доц. д-р Красимир Кордов е вторият носител на сертификат в категорията Награда „Джон Атанасов“. Той е доктор по информатика и доцент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Основните му научни интереси са в областта на компютърната сигурност и са свързани със защитата на информация чрез изграждането на криптографски алгоритми, в резултат на които са реализирани научни разработки, които са основа на публикации в редица международни списания, по-голямата част от които са с импакт ранг или импакт фактор.

На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи и грамоти “Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели”. Носителите на отличието са трима - Александър Кръстев и неговият преподавател Елена Димитрова от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна. Александър Кръстев е носител на златен медал от Национален пролетен турнир по информатика – Велико Търново и сребърен медал на Национален есенен турнир по информатика – Шумен 2017 г., златен медал от Международната олимпиада по информатика в Япония и на златен медал от Балканската олимпиада по информатика в Тимишоара, Румъния; Радослав Димитров и на неговата преподавателка по информатика Бистра Танева в МГ „Акад. К. Попов“ в Пловдив. Радослав Димитров е носител на сребърен медал на Националната олимпиада по информатика, заема второ място на Националния пролетен турнир по информатика, а след това и първо място на Национален есенен турнир по информатика „Джон Атанасов“, носител е и на бронзов медал от Международната олимпиада по информатика, провела се в Япония, както и на сребърен медал от Балканската олимпиада по информатика в Тимишоара, Румъния; Александър Иванов и преподавателката му Диана Балева в МГ „Гео Милев“ в Плевен, които представят България в състезанията по информационни технологии в страната и чужбина. Александър Иванов е първи с финален резултат 90 точки за своя проект Task Tester (категория – приложни програми) в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2018 г. в Търговище.

Държавният глава връчи и сертификати в същата категория на младежи, представящи елитни учебни заведения от цялата страна, както и грамоти „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ за ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с авторските си проекти.

Носители на сертификати за проект с висок обществен принос са Ива Цолова и Йоана Колева, съавтори на платформата JAMBA, проект на Фондация “Соушъл фючър”, която има за цел да осигури равен достъп до информация, образование и старт на кариерата. Със сертификати бяха отличени и Мартин Димитров и Лиляна Деянова – съавтори на платформата CIVI, както и Йордан Джамбазов, технологичен ръководител на проекта „Университет с отворен код“, който помага на професионалисти и учащи се да доказват и развиват своята академична и кариерна идентичност отвъд национални и институционални рамки, предоставяйки им дигитален портфейл за съхранение на техните достижения, базиран върху дистрибутирана блокчейн технология.

С грамота за дебютен пробив в компютърните науки държавният глава отличи Ивайло Желев, ученик в ППМГ "Васил Левски", Смолян за проекта "Обезшумяване на дигитални изображения", който се фокусира върху редуцирането на дигиталния шум, присъстващ в радиографските изображения и приложение в обработката на рентгенови снимки и астрономически фотографии. Отличие в същата категория получиха и Иван Даниелов Иванов, ученик в Американски колеж, гр. София за научния му проект в сферата на изкуствения интелект - „Подобряване производителността на унитарни рекурентни невронни мрежи и тяхното приложение за решаване на различни проблеми от действителността“, както и Николай Пашов - Ученик в 91 НЕГ "Проф. Константин Гълъбов" в София за проектите: „Оптичен кардиограф“, „Farseer – Изготвяне на 3D Модели с Лазер и Камера“ и „Идентифициране на мозъчни клетки посредством Ненадзиравано Машинно Самообучение с Автоенкодер и Клъстеризация“. В същата категория Румен Радев връчи и сертификати на младежи, представящи елитни учебни заведения от цялата страна.