Още 10 български студенти получиха стипендии от Huawei

Още 10 български ученици и студенти получиха стипендии от Huawei Technologies България и фондация „Еврика“ в рамките на програмата „Seeds for the Future“ на китайския производител. Стипендиантите бяха представени на 27 септември в Националния дворец на културата.

Отличените студенти в програмата Seeds of the Future тази година са Алекс Муса Мекльов, Велина Тодорова Иванова, Весела Василева Георгиева, Даниел Росенов Денев, Денис Кемал Зекирия, Димитър Илиев Илиев, Иван Антонов Тонев, Мария Бориславова Пеева, Мартин Йорданов Минчев и Николай Стелиянов Николов. Техните стипендии бяха връчени от Ли Дзин, генерален мениджър на Huawei Technologies България, и председателя на фондация „Еврика“ академик Кирил Боянов.

Световната КСО програма на Huawei “Seeds for the Future” стартира и в България през 2008 г., като тя предоставя на студентите възможност да натрупат опит в сферата на световния бизнес. Стипендиантите посещават различни градове на Китай, където натрупват нови знания и в бъдеще могат да ги приложат в България. Глобално Seeds for the Future вече е подпомогнала над 20 000 ученици и студенти от 102 държави, 40 от които – от България.

„Като световен доставчик на информационни и телекомуникационни решения Huawei винаги е вярвала във важността на образованието и не е спирала да инвестира в различни начини за развитие на младите хора. Започвайки от 2014 г. всяка година даряваме 10 стипендии на изявени български ученици и студенти, за които организираме двуседмичен обучителен стаж в Китай. Стипендиантите прекарват една седмица в столицата Пекин, където се запознават отблизо с китайската култура, а след това една седмица в централата на Huawei в Шънджън. През втората седмица от своето обучение те посещават курсове по информационни технологии, включващи 5G, интернет и облачни технологии“, заяви Ли Дзин. Новото издание на инициативата Seeds of the Future вече е започнало набирането на кандидати.

Ли Дзин, генерален мениджър на Huawei Technologies България

По време на събитието Huawei демонстрира и системата си Huawei Smart Education. Чрез интерактивно обучение и дигитален мениджмънт, както и облачната платформа на Huawei, компанията повишава интереса на учениците и ефективността на обучението. Huawei Smart Education променя формата на обучение от традиционната „учител-ученик“ към такава, в която ученикът сам разпределя задълженията си, обясниха от българското поделение на Huawei.

През март 2018 г. с подкрепата на Министерството на образованието на България Huawei започва да си сътрудничи със столичното 20 ОУ „Тодор Минков“, където е предоставено оборудване за интерактивна класна стая. На събитието бе направена демонстрация и директна връзка с училището, като преподавателите споделиха положителните резултати от сътрудничеството.