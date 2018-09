Telenor добави още 4 смартфона на Samsung, поддържащи VoLTE

Собствениците на още 4 модела смартфони, поддържащи технологията VoLTE, ще могат да ги използват в 4G мрежата на Telenor България. Това са 4 модела на Samsung, включително Galaxy A8, Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9. По този начин устройства, които поддържат VoLTE технологията в мрежата на Теленор, стават над 20. Сред тях са 9 модела на Huawei като P10, P10 Plus, P10 Lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite, P20, P20 Pro, Y5 и Honor 8 Lite, 7 модела на Samsung - A6/A6 Plus, S7/S7 Edge, S8/S8 Plus и J6, както и два смартфона на Alcatel - 1 и 5.

„Увеличаването на списъка с устройства, които поддържат VoLTE в мрежата на Теленор, е двустранен процес с участието на телекома и производителите на мобилни устройства. В него производителите осигуряват софтуер, който да покрие техническите изисквания на оператора и след съвместни тестове и одобрения, функцията може да бъде активирана чрез софтуерно обновление на мобилните устройства на клиентите“, обясняват от оператора.

Предимствата на VoLTE за потребителите са много, включително по-кратко първоначално време за свързване между потребители спрямо това в 2G и 3G мрежа. По време на разговор клиентите продължават да използват 4G мобилен интернет, без прекъсване на гласовата връзка.

За да се възползват от VoLTE, потребителите трябва да разполагат с мобилни устройства, поддържащи VoLTE, и присъстващи в списъка, като и двамата говорещи трябва да имат такива смартфони. Освен това потребителите трябва да се намират в зоната на покритие на 4G мрежата на оператора и да имат активиран 4G абонаментен план. „Технологията VoLTE не е достъпна за потребителите на предплатени услуги, както и за корпоративни клиенти, които използват някои специфични бизнес услуги“, обясняват от мобилния телеком. VoLTE oбажданията се таксуват съгласно ползвания мобилен план на клиента и не черпят от наличните MB за мобилен интернет.