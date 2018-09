Apple може да спечели милиарди със своя VoD услуга

Платформата за поточни видео услуги на Apple ще се донесе на компанията бизнес за няколко милиарда долара. Поне такива са очакванията на анализатора Морган Стенли, според когото услугата (която все още не е обявена официално) ще генерира приходи в размер на $4 милиарда годишно до 2025 г.

Докладът на Морган Стенли “The Emerging Power of Apple Services, Part 3: Video a New Growth Driver in 2019“ цитира анализатора Кати Хъбърти, според която Apple Video ще стане реална услуга по-рано, отколкото смятат инвеститорите.

„Въпреки че не излиза първа на този пазар, атрактивността и силната потребителска насоченост на Apple, съчетани с лесно абониране и плащане могат да привлекат потребителите към тази видео платформа, въпреки че портфолиото от съдържание няма да е толкова богато, колкото на Netflix“, смята тя.

В доклада се прогнозира, че поточната услуга Apple Video ще е с високо качество, но малък обхват, така че цената й ще е по-скоро в ниския сегмент, т.е. около $7,99/месец. До 2025 година тя може да достигне до над 50 милиона платени абонати в сравнение със 124 милиона на Netflix (в момента) и над 650 милиона потребители, използващи iPhone.

Според авторите на доклада това означава, че бизнесът с Apple Video ще се разрасне от около $500 милиона за финансовата 2019 г. (ако компанията пусне услугата скоро) до $4,4 милиарда след 6 години.