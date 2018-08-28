Nokia è Ericsson âçåõà çàåìè çà 5G ìðåæè îò ÅÈÁ

Nokia å âçåëà çàåì íà ñòîéíîñò €500 ìèëèîíà îò Åâðîïåéñêàòà èíâåñòèöèîííà áàíêà, êîÿòî äà ïîäêðåïè óñèëèÿòà íà êîìïàíèÿòà â îáëàñòòà íà 5G òåõíîëîãèèòå. Ñ òåçè ñðåäñòâà Ñòàðèÿò êîíòèíåíò ñå îïèòâà äà ïîääúðæà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà ñè ñïðÿìî êèòàéñêèòå êîìïàíèè, êîèòî ñúùî ðàçâèâàò òåçè òåõíîëîãèè.
Ñïîðàçóìåíèåòî íà Nokia ñ ÅÈÁ å ñêëþ÷åíî ñàìî íÿêîëêî ìåñåöà, ñëåä êàòî äðóãèÿò åâðîïåéñêè ïðîèçâîäèòåë Ericsson ñè îñèãóðè ïîäîáåí çàåì îò èíâåñòèöèîííàòà áàíêà, íî íà ñòîéíîñò €250 ìèëèîíà.
Â èçÿâëåíèåòî íà Nokia ïèøå, ÷å çàåìúò ùå áúäå çà ïåðèîä îò 5 ãîäèíè è å ïîäêðåïåí îò Åâðîïåéñêèÿ ôîíä çà ñòðàòåãè÷åñêè èíâåñòèöèè. Nokia ùå èçïîëçâà ñðåäñòâàòà çà ïðîó÷âàíèÿ, ðàçâèòèå è èíîâàöèè â îáëàñòòà íà 5G, êàòî âíåäðÿâà òåõíîëîãèÿòà â ðåäèöà åâðîïåéñêè ñòðàíè. Â Áúëãàðèÿ ïúðâèÿò 5G òåñò íà Nokia áå â ìðåæàòà íà A1 Áúëãàðèÿ (òîãàâà âñå îùå ðàáîòåùà ïîä èìåòî Ìòåë.)
Ïðî÷åòåòå îùå: Vivacom íàäãðàäè ìîáèëíàòà ñè ìðåæà â 5 ãîëåìè ãðàäà äî LTE Advanced
"Òîâà ôèíàíñèðàíå ïîäêðåïÿ íàøèòå 5G èçñëåäîâàòåëñêè óñèëèÿ è ïîääúðæà èìïóëñà, êîéòî âå÷å âèäÿõìå ïðåç òàçè ãîäèíà ïî îòíîøåíèå íà ñïå÷åëåíèòå êëèåíòè, êàòî ïîäêðåïÿ ñòðåìåæà íè äà áúäåì èñòèíñêè ëèäåð â 5G - îò êðàé äî êðàé“, êàçà Êðèñòèàí Ïóëîëà, ãëàâåí ôèíàíñîâ äèðåêòîð íà Nokia.
Êîìïàíèÿòà çàëàãà ãîëåìè íàäåæäè íà 5G u òâúðäè, ÷å î÷àêâà ñåðèîçåí ñêîê íà ôèíàíñîâèòå ñè ðåçóëòàòè ïðåç âòîðàòà ïîëîâèíà íà ãîäèíàòà, êîãàòî îïåðàòîðèòå çàñèëÿò èíâåñòèöèèòå ñè â òåõíîëîãè÷íî îáíîâëåíèå.
Ùàòñêèòå îïåðàòîðè ñìÿòàò äà ñòàðòèðàò òúðãîâñêè 5G óñëóãè îùå ïðåç òàçè ãîäèíà, ïðåäè ãîëåìèòå àçèàòñêè ñòðàíè êàòî Þæíà Êîðåÿ, ßïîíèÿ è Êèòàé, êîèòî ùå ïóñíàò ïîäîáíè ìðåæè ïðåç 2019 ã. Åâðîïà ñå íàäÿâà äà ãè ïîñëåäâà ñêîðî ñëåä òîâà.
Àëåêñàíäúð Ñòúá, âèöåïðåçèäåíò íà ÅÈÁ
Ñïîðåä èçÿâëåíèå íà âèöåïðåçèäåíòà íà ÅÈÁ Àëåêñàíäúð Ñòúá ïðåä Financial Times, Åâðîïà „òðÿáâà äà ó÷àñòâà àêòèâíî â 5G ñúñòåçàíèåòî“, êàòî ðàííèòå ðàçðàáîòêè íà êîíòèíåíòà ñà ìíîãî âàæíè, êàòî ñå âçåìå ïðåäâèä íàïðåäúêà íà êèòàéñêèòå êîíêóðåíòè.
„Òðÿáâà äà ðàçáåðåì, ÷å íàøèòå êîíêóðåíòè ñà îãðîìíè ñ ôèðìè êàòî Huawei è China Mobile. Çàòîâà òðÿáâà äà ñå „ñúáóäèì“, äà ñè „èçïèåì êàôåòî“ è äà ñå ñâúðæåì (â 5G)”, äîáàâÿ òîé ïðåä èçäàíèåòî.
Òîé îáÿñíè, ÷å çàåìèòå íà ÅÈÁ ñà ñúçäàäåíè äà ïîäïîìîãíàò åâðîïåéñêèòå ôëàãìàíñêè êîìïàíèè. „Îñòàíàëèÿò ñâÿò íè íàñòèãíà è íè èçïðåâàðè ïðè 4G. Ñåãà òðÿáâà äà ïîêàæåì, ÷å íàøèòå âîäåùè êîìïàíèè ñà ñïîñîáíè äà ñå êîíêóðèðàò, íå ñàìî â Åâðîïà, à â ïî-øèðîê (ãåîãðàôñêè) ñìèñúë.“
“Ericsson áe åäèí îò âàæíèòå ôàêòîðè ïî îòíîøåíèå íà ìîáèëíàòà òåëåôîíèÿ è ñìÿòàì, ÷å ìîæåì äà ñìå ãîðäè äà ïîäêðåïèì òåõíèòå óñèëèÿ, äîáàâÿ Ñòúá. Îñâåí ÷å ïîäêðåïÿ åâðîïåéñêà òåõíîëîãèÿ, òîçè ïðîåêò ùå íè ãàðàíòèðà ñúçäàâàíåòî íà õèëÿäè ðàáîòíè ìåñòà çà âèñîêîêâàëèôèöèðàíè ñïåöèàëèñòè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç“, äîáàâÿ òîé.