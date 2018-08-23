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COMPUTERWORLD | Öèôðîâà òåëåâèçèÿ
23 àâã
2018
 
 

È Netflix ùå ïîêàçâà ðåêëàìè

Â íÿêîè ñòðàíè ÎÒÒ îïåðàòîðúò ùå èçëú÷âà ðåêëàìè ìåæäó åïèçîäèòå

138 ïðî÷èòàíèÿ

Netflix ïëàíèðà äà çàïî÷íå äà ïîêàçâà ðåêëàìè ìåæäó ñåðèèòå íà àáîíàòè. Òîâà ùå ñòàâà çàñåãà ñàìî â îïðåäåëåíè ñòðàíè. Îò ïóñêàíåòî íà òúðãîâñêàòà óñëóãà äîñåãà Netflix èçëú÷âàøå ñúäúðæàíèå áåç ðåêëàìè, íî ñåãà å ðåøèëà äà ïîñëåäâà ïðèìåðà íà òðàäèöèîííè ÒÂ êîìïàíèè êàòî Sky, êîÿòî âå÷å ïîêàçâà íà åêðàíà ðåêëàìíè ïîñëàíèÿ äîðè â ïðåìèóì êàíàëèòå ñè (êàòî âàðèàíò äà ñå íàìàëè òàêñàòà çà òÿõ).

Â èçÿâëåíèå äî Ars Technica Netflix ïèøå, ÷å „òåñòâà äàëè ïðèìåðèòå çà ïðåïîðúêè ìåæäó åïèçîäèòå ïîìàãàò íà ÷ëåíîâåòå äà îòêðèâàò èñòîðèè, íà êîèòî ùå ñå íàñëàæäàâàò ïî-áúðçî.“

Ïðî÷åòåòå îùå: Òðîåí ðúñò íà ïðèõîäèòå îò ÎÒÒ óñëóãè â Èçòî÷íà Åâðîïà

Ïðîìîöèÿòà âå÷å å âèæäàíà îò àáîíàòè íà êîìïàíèÿòà âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ è ÑÀÙ.

Çàñåãà íå ñå ïðåäâèæäà òúðãîâñêèòå ñúîáùåíèÿ äà ïîêàçâàò äðóãî, îñâåí ñúäúðæàíèå è óñëóãè íà ñàìàòà Netflix.

Îò êîìïàíèÿòà îòõâúðëèõà ñïåêóëàöèèòå, ÷å ðåêëàìèòå íÿìà äà ìîãàò äà ñå ïðîïóñêàò.

Îùå îò "Öèôðîâà òåëåâèçèÿ"
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Ñèíãàïóðñêèÿò ñïåöèàëèñò â îáëàñòòà íà àðõèâèðàíåòî, âúçñòàíîâÿâàíåòî è çàùèòàòà íà äàííè ñúçäàâà ñâîé ãîëÿì èíæåíåðèíãîâ öåíòúð â Ñîôèÿ, â êîéòî äî 2-3 ãîäèíè òðÿáâà äà ðàáîòÿò íàä 200 âèñîêîâàëèôèöèðàíè ñïåöèàëèñòè. Òîâà îáÿâè ãëàâíèÿò...

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