Fox и Disney се лисват в сделка за $71 милиарда

Акционерите на 21 Century Fox и на Walt Disney са се съгласили да одобрят предложението на Disney да придобие Fox и за отделяне на определени части от компанията. Тя ще плати $71 милиарда на филмовата и телевизионна фирма.

Comcast също бе кандидат да купи Fox, но оттегли предложението си след като Disney увеличи предложената сума през миналия месец. Щатският кабелен оператор, който вече притежава NBC Universal, заяви, че ще се концентрира върху наддаването за Sky.

Прочетете още: Може ли някой да си позволи Netflix?

Робърт Айгър и Рупърт Мърдок

Според споразумението с Disney, акционерите на 21 Century Fox могат да изберат да получат по $38 кеш за всяка акция или акции от New Disney, новата холдингова компания, която ще бъде компания майка на Disney и 21st Century Fox. Плащанията на акционерите на 21 Century Fox ще бъдат приблизително 50% кеш и 50% в нови акции. Disney очаква да плати общо $35,7 милиарда кеш и да издаде около 343 милиона акции на New Disney. В резултат акционерите на 21 Century Fox ще притежава между 17 и 20% акционерен дял от New Disney.

„Съчетаването на бизнеса на 21CF с този на Disney и създаването на новия ‘Fox’ ще отключат значителна добавена стойност за нашите акционери“, коментира Рупърт Мърдок, изпълнителен председател на 21st Century Fox. - Искам да благодаря на всички наши ръководители и колеги за огромния им принос в изграждането на 21st Century Fox през изминалите десетилетия“, добави Мърдок.

“Невероятно сме удовлетворени от това, че акционерите на двете компании гласуваха одобрението си за тази сделка и сме уверение в нашата способност да създадем значителна дългосрочна добавена стойност чрез това придобиване на преимум активите на Fox“, добави Робърт Айгър, председател и главен изпълнителен директор на Walt Disney Company

Щатските регулатори вече са одобрили плана, но е нужно разрешение и от редица власти в отделните щати заради голяма регионална мрежа на FOX.