Частна гимназия във Варна интегрира образователната програма Google IT Support Professional

Обучение по програмата на Google за професионалисти в областта на поддръжката на информационни системи въвежда от 15 септември частната варненска гимназия по информационни технологии “Антоан дьо Сент-Екзюпери”.

„Образователна програма Google IT Support Professional е създадена изцяло от хора, работещи в Интернет гиганта с цел адекватна подготовка спрямо технологичните промени в близките години“, коментира Светослав Попов, модератор и системен администратор на групата Google Education Group Varna и преподавател по ИТ в гимназията.

Прочетете още: България трябва да развие 6-7 центъра за технологични и ИТ услуги

Обучението обхваща пет сертификационни нива – основи на техническата поддръжка (Technical Support Fundamentals), базови знания за компютърните мрежи (The Bits and Bytes of Computer Networking), курс за операционните системи (Operating Systems and You: Becoming a Power User), системна администрация и ИТ инфраструктурни услуги (System Administration and IT Infrastructure Services), както и модул за ИТ сигурност (IT Security: Defense against the digital dark arts). Всеки успешно преминат модул приключва с издаване на електронен сертификат, подписан и валидиран от тестовата система и мигновено включване към електронното портфолио на учениците, допълва Попов.

Според него, на съвременния пазар на труда професионалистът по компютърна поддръжка е един от най-търсените заради изключителната му когнитивна гъвкавост и умението за разрешаване на комплексни проблеми в бързоразвиващата се технологична среда при нарастваща конкуренция. „Неговите знания подпомагат на всяка организация да припознае своето технологично бъдеще, като реалност. Облачните услуги, киберсигурността, мрежовото осигуряване, виртуализацията и изкуственият интелект са малка част от темите, които ще се дискутират с бъдещите ИТ специалисти“, обяснява Попов.

Според преподавателите от варненската гимназия, които ще адаптират към училищната среда съдържанието, процесът е „почти естествен“ поради дългогодишния им опит и сертификационната подкрепа, която имат. От 2015 г. насам частното езиково училище и детска градина ”Малкият принц” и ИТ гимназията “Антоан дьо Сент-Екзюпери” работят изцяло с дигиталните инструменти за образованието на Google, предоставени със собствена потребителска администрация и облачни приложения.