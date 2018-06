Западни компании продължават да продават инструменти за следене в интернет на спорни режими

Западните компании все още имат интерес да продават различни инструменти за наблюдение на правителства, които биха могли лесно да злоупотребят с тях. Изданието The Intercept например се позовава на изтекли документи, като твърди, че компанията Circinus, която изпълнява проекти за Министерството на отбраната на САЩ и е ръководена от близкия до президента Доналд Тръмп бизнесмен Елиът Бройди, планира да продаде инструменти за наблюдение на социалните медии на редица правителствата, често обвинявани в подтискане на свободата на словото, включително Тунис и ОАЕ.

Инструментите на Circinus служат за събиране на информация от платформи като Facebook и Twitter, като по този начин лесно могат да бъдат открити и идентифицирани политически противници на режимите във въпросните страни. Въпреки че решенията, които доставя компанията на близкия до Тръмп бизнесмен, претърсват само публичните данни, съществува немалка вероятност събраната информация да бъде използвана за репресия срещу критици на официалните власти, които иначе биха могли да разчитат на известна анонимност.

Към момента не е ясно нито на кои точно правителства са изпратени оферти и презентации на предлагания от Circinus инструмент, нито кои от тях са получили технологията. През март, The New York Times съобщи, че Бройди използва връзките си с Тръмп, за да осигури договори за компанията си с чужди правителства, но това само по себе си не е гаранция за успех. Затова и от Circinus реагират моментално на загрижеността на The Intercept, като твърдят, че изпълняват "строга програма за съответствие с правилата, която се наблюдава постоянно" и се фокусира само върху "външни актьори" като екстремисти и враждебни чужди правителства.

Това обаче е фокусът на самата компанията и не е сигурно какво би могла да направи тя, за да спре някое правителство да насочи тези инструменти към собствените си граждани и към вътрешни критици, вместо към външни заплахи. Както се вижда, строги правила за продажба на инструменти за следене в интернет на държави, които сериозно нарушават правата на човека, няма, а това само по себе си е достатъчно притеснително, особено като се има предвид, че по този начин решението кой точно да бъде следен може да зависи от откровени диктатори.