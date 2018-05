Британски потребители съдят Google за 3,2 млрд. лири

Група британски потребители са подали жалба срещу Google във Върховния съд, обвинявайки интернет гигантът, че е „заобиколил“ настройките за поверителност в браузъра Safari, вграден в iPhone, като по този начин е можел да следи активността им в Интернет. Търсеното от съда обезщетение е в размер до 3,2 милиарда лири.

Съдебният иск е заведен от името на 4,4 милиона британски потребители на iPhone, като съдебната битка ще се ръководи от бившия шеф на потребителската група Which? Ричард Лойд, като това се смята за първото съдебно дело от такъв мащаб в Обединеното кралство.

Решението за жалбата е взето още през ноември 2017 г., когато Лойд заяви, че чрез тези действия потребителите ще изпратят „силно съобщение“ до Google и останалите гиганти в Силициевата долина, че те (потребителите) не се страхуват да се борят, ако законите са нарушени.

Според жалбата, Google е обвинена в незаконно събиране на лична информация за профилиране на аудиторията с цел изпращане на реклами, като е заобиколила настройките за поверителност по подразбиране, които блокират проследяването на потребителя на iPhone, като това е ставало в периода от август 2011 до февруари 2012 г.

Адвокатите на групата с интересно име „Google You Owe Us“ (Google, длъжник си ни), са заявили пред съда, че информацията, събирана от Google, включва раса, физическо и психическо здраве, политически пристрастия, сексуалност, социална класа, финансови навици, пазарни навици и данни за местонахождението, пише в. Guardian.

Данните са били събирани чрез „потайно проследяване и сравняване“ на браузването през iPhone, познато като “Safari Workaround”, като тези действия са били разкрити от учен от Станфордския университет през 2012 г.

Google вече плати $39,5 милиона, за да уреди съдебни жалби в САЩ, свързани с тази практика. През август 2012 г. щатската Федерална комисия по търговия (FTC) глоби Google с $22,5 милиона за следене на браузъра Safari, дори ако потребителите са избрали настройката „не ме следи“. Google бе принудена да плати допълнителна глоба от $17 милиона, наложена от прокурорите на 10 щата заради неразрешеното поставяне на „бисквитки“ в компютри, използващи уеб браузърите на Apple Safari от 2011 до 2012 г.

Компанията постигна извънсъдебно споразумение и с малък брой британски потребител на iPhone. Сега групата „Google You Owe Us“ се надява да спечели поне 1 милиард лири обезщетение за около 4,4 милиона потребители с iPhone, което означава по 200 лири на всеки, но жалбата до съда показва, че групата се опитва да получи 3,2 млрд. лири, или всеки жалбоподател би получил до 750 лири.

Google коментира първоначално, че съдебният иск е „неподходящ“, тъй като не възможно да се идентифицират онези, които може да са били засегнати и че не може да се предположи дали Safari Workaround е довело до разкриване на каквато и да е информация на трети страни.

Anthony White QC, for Google, said the court should not permit a single person to co-opt the data protection rights of millions of individuals for the purpose of advancing a personal campaign agenda.

Директорът за комуникационните въпроси на Google Великобритания Том Прайс е заявил, че „поверителността и сигурността на нашите потребители е изключително важна за нас. Това дело се отнася до събития, които са се случили през 6 години и те са били „адресирани“ по подходящ начин още тогава.“ Според него, жалбата трябва да бъде отхвърлена.