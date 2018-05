HDM Global набра $100 млн. за развитие на бранда Nokia

Вчера финландската компания HMD Global – домът на телефоните на Nokia – обяви, че е набрала 100 млн. долара допълнителни инвестиции, с които ще разшири своите бизнес операции и ще финансира растежа си. С този ход компанията цели да си върне пазарната позиция на един от водещите световни производители. Този кръг на финансиране бе ръководен от основаната в Женева Ginko Ventures чрез Alpha Ginko Ltd. с участието на DMJ Asia Investment Opportunity Limited и Wonderful Stars Pte. Ltd., дъщерно дружество на FIH Mobile Ltd.

„Развълнувани сме от новата вълна инвеститори, които се присъединяват към нашето пътешествие, за да напишем заедно следващата глава в историята на телефоните Nokia. Нашата амбиция е да доставяме страхотни смартфони, като оставаме верни на финландките си корени и следваме традициите на марката Nokia. Стремим се да бъдем сред най-добрите на световния смартфон пазар, а успехът до сега ни прави уверени в нашето развитие не само през 2018 г. но и занапред,“ коментира Флориан Сейше, главен изпълнителен директор на HMD Global.

С последния кръг на финансиране текущата пазарна оценка на HMD Global надхвърля 1 милиард щатски долара. HMD Global ще направи стратегически инвестиции за мащабиране на бързоразвиващите се бизнес операции. През 2018 г. компанията също така планира да разшири значително портфолиото си от смартфони Nokia и да удвои обхвата си на стратегическите пазари, като същевременно продължи да доставя иновации.

Новото портфолио смартфони Nokia с Android се приема добре от потребителите, включително от по-младото поколение, което е една от целите на HMD. Към момента две трети от клиентите, които купуват телефони Nokia, са на възраст под 35г. Четири от всеки пет потребители препоръчва Nokia смартфоните на своите приятели и роднини. Сайтът Nokia.com е посетен над 150 000 000 пъти от януари 2017 до сега.

След Световния мобилен в Барселона през 2017г. финландската компания представи 16 нови устройства и глобални партньорства с големи индустрии, като Google и ZEISS, заедно с дългосрочните стратегически отношения с Nokia и FIH. По време на конгреса в Барселона през 2018 HMD Global обяви, че ще бъде основния световен партньор за водещата програма на Google за Android - Android One, като цялото портфолио от смартфони Nokia се присъедини към семейството Android One.

„Горди сме, че допринасяме за следващата фаза на телефоните Nokia и успешното финансиране в този инвестиционен кръг. За мен лично, като човек обвързан отдавна с марката Nokia това приключение е много вълнуващо. От своите корени във Финландия HMD Global е избрала гъвкава стратегия, която облагодетелства глобалните взаимоотношения и сътрудничеството, за да постигне феноменалния си разтеж“, подчерта Жан-Франсоа Барил, главен изпълнителен директор и основател на Ginko Ventures, член на борда на директорите на HMD.