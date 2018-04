Intel спира разработката на интелигентни очила, затваря изследователското звено NDG

Intel планира да закрие изследователското си звено New Devices Group (NDG), съобщи в сряда изданието The Information. Очаква се служителите на звеното, които наброяват около 200 души, да преминат в други отдели на компанията или да бъдат освободени. От Intel потвърдиха тази информация пред The Verge, заявявайки, че планират прекратяването на последния голям проект на NDG - интелигентни очила, наречени Vaunt.

Замислени като очила с диоптър, които се изписват с рецепта, Vaunt разчитат на добавена реалност (AR) и използват усъвършенствана оптична технология за подаване на цифрова информация директно върху ретината на потребителя. По-рано от Intel съобщиха, че водят разговори с различни доставчици на хардуер, за да осигурят пазарно представяне на своята разработка, но очевидно не са успели да намерят необходимата подкрепата за иновативната си идея.

Звеното NDG стартира своята дейност през 2013 г. под ръководството на бившия изпълнителен директор на Apple и Palm - Майк Бел. По това време Intel търси нови сектори с възможности за растеж, чрез които да подплъти лидерската си позиция в бизнеса с полупроводници.

Секторът на носимата електроника, и по специално смарт часовниците, беше една от първите области, към която се насочи NDG. В стремежа си да създаде свои продукти, свързани със здравето, през 2014 г. Intel придоби производителя на смарт часовници Basis за сума от порядъка на 100 - 150 млн. долара, след което изкупи и друга компания – Recon - производител на хардуер за хедс-ъп дисплеи за ентусиасти в екстремните спортове.

Intel също така сключи сделки за разработка и вграждане на технологии, свързани с носимата електроника, в продукти на някои водещи потребителски марки, включително TAG Heuer, New Balance и Oakley. По-конкретно, технологиите на Intel намериха приложение в часовника TAG Heuer Connected и интелигентните очила на Oakley - Radar Pace.

Първите сигнали за предстоящи проблеми се появиха миналата година, когато стана ясно, че NDG има планове да разпусне своята дивизия за носима електроника, тъй смята да насочи усилията и вниманието си към проекти за добавена реалност (AR). Тогав от Intel опровергаха тези твърдения, заявявайки, че има "няколко продукта" в процес на подготовка. Така или иначе тези устройства никога не видяха бял свят.

Според The Information напускането на Майк Бел през 2015 г. е довело до многократни реорганизации на NDG. Преди две години Intel започва да редуцира броя на служителите в специализираното звено. От 800 през 2016 г. те са сведени до 200 през 2017 г., като много от тях са насочени към проекта “Vaunt”, твърдят източници от компанията.

За разлика от Intel, Apple, които също заложиха на носимата електроника през последните пет години, видяха възможности за успех с техния Apple Watch. След пускането си в продажба през 2015 г., часовникът бързо спечели пазарен дял, благодарение на ежегодните хардуерни и софтуерни актуализации, които предлагат съблазнителни нови функции. През март, изследователите на пазара от IDC изчислиха, че за декемврийското тримесечие на миналата година Apple са доставили на пазара 8 милиона интелигентни часовника Apple Watch, като по този начин са изпреварили конкурентите си от Fitbit.

Технологичният гигант не спира до тук, като се очаква до 2019 г. да е разработил собствен комплект за добавена реалност, който да се появи на пазара в рамките на 2020 г.