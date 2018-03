Българският бизнес сред учредителите на Алианс на развиващите се икономики в Европа

„Присъединяването на Българската аутсорсинг асоциация като учредител в Алианс на развиващите се икономики в Европа за бизнес услуги, иновации и технологии (The Emerging Europe Alliance for Business Services, Innovation and Technology) е важна стъпка в позиционирането на страната като атрактивна аутсорсинг дестинация“. Това заяви Стефан Бумов, главен оперативен директор на HeleCloud и съосновател и председател на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) до март 2017, по време на конференцията „Sourcing in Emerging Europe“ в Лондон, на която официално бе учреден Алианса.

Организацията има за цел да повиши международната конкурентоспособност на развиващите се икономики в Европа, подкрепяйки позиционирането и разпознаването на Централна и Югоизточна Европа като силен стратегически партньор на световно ниво и стимулирайки осъществяването на бизнес в региона.

„Очаква се до 2020 г. аутсорсинг индустрията да генерира 6,18% от БВП на България, като нейните най-перспективни подсектори са облачните услуги и центровете за споделени услуги“, коментира той.

Инициативата има за цел да създаде платформа за споделяне на знания и опит за развитието на сектора на изнесените услуги в региона. Тя събира на едно място световни и европейски лидери, местни представители и доставчици на услуги от 23-те развиващи се икономики в Европа.

„България отдавна премина от традиционен към трансформационен аутсорсинг с фокус върху създаването на добавена стойност, за което допринасят и благоприятните условия в страната като квалифицирана работна ръка и нисък плосък данък. ИТ аутсорсингът се развива с бързи темпове, интегрирайки в дейността си най-новите технологии и внедрявайки най-добрите световни практики. Нуждата от реализирането на все по-сложни процеси води до стабилно разрастване на ИТ компаниите и създава благоприятна среда за технологичните стартъпи“, обясни Стефан Бумов.

Според Индекса за аутсорсинг на бизнес процесите и споделените услуги за 2016 (Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index 2016) България се нарежда на второ място в Европа и на седмо място в света като най-атрактивна BPO дестинация. Страната е носител на Европейската награда за аутсорсинг дестинация на годината за 2015 г. на Европейската аутсорсинг асоциация (ЕOA) и Националната аутсорсинг асоциация на Обединеното кралство.

„Аутсорсинг компаниите изпълняват все по-сложни операции, които носят висока добавена стойност за клиентите. Изискванията към човешкия капитал в сферата на изнесените услуги се променя с бързото навлизане на облачните услуги, Интернет на нещата, роботизацията, автоматизацията на бизнес процесите. Секторът има нужда и привлича висококвалифицирани кадри, които не само владеят два или повече чужди езици, но и притежават специализирани знания и умения в областта на бизнеса, икономиката и инженерните науки“, обясни още Стефан Бумов.

Над 97% от населението на възраст между 19 и 34 години в България владее поне един чужд език, почти 40% от младите българи говорят два чужди езика и над 20% - три. Най-популярните чужди езици са английски, немски, руски, френски и испански. Нараства броя на училищата с преподаване на чужди езици, математика и информатика. За периода септември 2016 – август 2017 българските таланти са спечелили 27 златни, 58 сребърни и 26 бронзови медали по математика и 3 златни, 7 сребърни и 4 бронзови по информатика. Близо 80% от населението в трудоспособна възраст има средно и висше образование. Именно тези факти превръщат България в толкова сериозен аутсорсинг център.