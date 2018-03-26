ÌÒÈÒÑ: Èíèöèàòèâàòà WiFi4EU ùå íàäãðàäè ïðîåêòèòå íè çà øèðîêîëåíòîâ èíòåðíåò â ìàëêèòå ñåëèùà

Âëàäèìèð Âëàäêîâ
15 ìàé å äàòàòà, íà êîÿòî îáùèíèòå òðÿáâà äà ñà ãîòîâè äà ïîäàäàò ïðîåêòíèòå ñè ïðåäëîæåíèÿ çà èçãðàæäàíå íà òî÷êè çà áåçïëàòåí áåçæè÷åí èíòåðíåò íà îáùåñòâåíè ìåñòà ïî èíèöèàòèâàòà íà ÅÑ WiFi4EU. Ñëåä îòâàðÿíåòî íà ïîðòàëà çà ðåãèñòðàöèÿ ñàìî çà äåí ñà ñå ðåãèñòðèðàëè íàä 7500 îáùèíè îò öÿëà Åâðîïà, êàòî 195 ñà ðåãèñòðèðàíèòå áúëãàðñêè îáùèíè (êúì 25 ìàðò ò.ã.). Ñðåä òÿõ ñà 22 îò îáëàñòíèòå öåíòðîâå, êàêòî è ìíîãî îò ãîëåìèòå ãðàäîâå, íî èìà è ðåäèöà ìàëêè îáùèíè, êîèòî ðàíî ñà ïîäàëè ðåãèñòðàöèÿ â ïîðòàëà. Ïúðâàòà ðåãèñòðàöèÿ èçãëåæäà å ïîäàäåíà îò îáùèíà Áàíñêî, êàòî ñðåä ðàííèòå ðåãèñòðàöèè ñà îùå Ãîöå Äåë÷åâ, Ðàçëîã è Ñòðóìÿíè.
Íà ñàéòà âå÷å èìà èìà è ÷àñîâíèê, êîéòî îòìåðâà äíèòå è ìèíóòèòå äî ìîìåíòà, â êîéòî îáùèíèòå ùå ìîãàò äà êàíäèäàòñòâàò ðåàëíî çà îáùî 1000 âàó÷åðè, çàòîâà å âàæíî äîòîãàâà òå çàåäíî ñ îïåðàòîðèòå äà ðàçãëåäàò âíèìàòåëíî òåõíè÷åñêèòå ñïåöèôèêàöèè è äà ïîäàäàò âàëèäíè ïðîåêòè, çàÿâè åâðîêîìèñàðÿò ïî öèôðîâà èêîíîìèêà è öèôðîâî îáùåñòâî Ìàðèÿ Ãàáðèåëïðè ïðåäñòàâÿíå íà èíèöèàòèâàòà WiFi4EU â ÌÒÈÒÑ.
Ïðî÷åòåòå îùå: ÅÊ îòâîðè çà ðåãèñòðàöèÿ ïîðòàëà íà èíèöèàòèâàòà WiFi4EU
„Ñ òîçè ïðîåêò ùå ìîæåì äà íàäãðàäèì ïîëèòèêèòå, êîèòî ñëåäâàìå â ñôåðàòà íà äèãèòàëíèòå òåõíîëîãèè. Èìàìå èìà äîáðà èíôðàñòðóêòóðà çà øèðîêîëåíòîâ äîñòúï äî èíòåðíåò è ïî îòíîøåíèå íà ñêîðîñòèòå ñìå ñðåä ïúðâèòå ñòðàíè â ñâåòà, êîìåíòèðà è ìèíèñòúðúò íà òðàíñïîðòà, ÈÒ è ñúîáùåíèÿòà Èâàéëî Ìîñêîâñêè. - Ñúùåâðåìåííî ñúùåñòâóâà äèñáàëàíñ ìåæäó ãîëåìèòå ãðàäîâå è ìàëêèòå ñåëèùà, êàòî ïî îòíîøåíèå íà ïîêðèòèåòî èìà êàêâî äà ñå æåëàå. 32 ïðîöåíòà îò áúëãàðèòå âñå îùå íå èçïîëçâàò àêòèâíî èíòåðíåò è òîçè ïðîåêò ùå ïîìîãíå çà äèãèòàëíîòî âúçïèòàíèå“, äîïúëíè òîé. Îáùèíèòå îáà÷å òðÿáâà äà ñà àêòèâíè íå ñàìî ïðè ðåãèñòðàöèÿòà, è ïðè ïðè êàíäèäàòñòâàíåòî çà ôèíàíñèðàíå íà äîáðè ïðîåêòè.
„Ïîðòàëúò å ñúçäàäåí ñ èíòóèòèâåí èíòåðôåéñ è å äîñòúïåí íà 24 îôèöèàëíè åçèêà. Ñúçäàâàíåòî íà ïðîôèë å ìíîãî ëåñíî ÷ðåç îïðîñòåí ôîðìóëÿð, ÷ðåç êîéòî âñåêè êìåò èëè óïúëíîìîùåí îò íåãî ñëóæèòåë ìîæå äà íàïðàâè çàÿâêà çà ñâîÿòà îáùèíà. Âàæíî å äà êàíäèäàòñòâàò âñè÷êè îáùèíè, íå ñàìî ãîëåìèòå, êàòî áúäàò ñúçäàäåíè ïóáëè÷íè óñëóãè íà ìíîãî ìåñòà. Ó÷àñòèåòî â òàçè èíèöèàòèâà îçíà÷àâà è âúçìîæíîñò à ïàðòíüîðñòâî ñ ðåãèîíè â ðåäèöà äðóãè ñòðàíè“, îáÿñíè Ìàðèÿ Ãàáðèåë.
Íà 15 ìàé ÷ðåç ñïåöèàëåí àëãîðèòúì ùå áúäàò èçáðàíè ïúðâèòå 1000 îáùèíè, êîèòî ùå ïîëó÷àò ôèíàíñèðàíå íà ïðèíöèïà „ïúðâè çàÿâèë, ïúðâè ïîëó÷èë“. Âàó÷åðúò îò 15 000 åâðî ùå áúäå ïðåäîñòàâåí íà îáùèíàòà åäâà ñëåä êàòî ïðîåêòúò áúäå ðåàëèçèðàí è òî÷êàòà çà äîñòúï çàðàáîòè. Âñÿêà òàêàâà ðàáîòåùà òî÷êà ùå áúäå îòáåëÿçàíà â „çåëåíî“ íà ñïåöèàëíàòà äèãèòàëíà êàðòà â ÅÊ, êàòî òÿ òðÿáâà äà „ñâåòè“ â ïðîäúëæåíèå íà 3 ãîäèíè. Âàó÷åðúò ôèíàíñèðà ñàìî îáîðóäâàíåòî çà èçãðàæäàíå íà òî÷êàòà çà äîñòúï, à ïîääðúæêàòà è èíòåðíåò „òàêñàòà“ ñå çàïëàùàò îò îáùèíàòà.
„Ñðîêúò çà èçãðàæäàíå íà òî÷êàòà å äîñòà ãúâêàâ – òåçè çîíè òðÿáâà äà çàðàáîòÿò äî 24 èëè 36 ìåñåöà, íî àêî îáùèíàòà è èçáðàíèÿò îïåðàòîð (êîéòî ñúùî òðÿáâà äà å îò ðåãèñòðèðàíèòå â ïîðòàëà), óñïåÿò äà ñå ñïðàâÿò çà 1 ìåñåö, òå âåäíàãà ùå ïîëó÷àò ôèíàíñèðàíåòî“, îáÿñíè Ìàðèÿ Ãàáðèåë. Ðàçáèðà ñå, ñïåöèàëèñòè íà ÅÊ ùå ïðîâåðÿò äàëè ïðîåêòúò îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà èíèöèàòèâàòà, âêëþ÷èòåëíî òåõíè÷åñêèòå ñïåöèôèêàöèè è âåðíîñòòà íà ïîäàäåíèòå äàííè.
Àêî äàäåíà îáùèíà íå áúäå èçáðàíà â òîçè ïúðâè êîíêóðñ, òÿ ùå äà êàíäèäàòñòâà â íÿêîè îò ñëåäâàùèòå 4 êîíêóðñà ïî èíèöèàòèâàòà, êîèòî ùå áúäàò îðãàíèçèðàíè ïðåç ñëåäâàùèòå 2 ãîäèíè. Î÷àêâà ñå îáà÷å ïðè ñëåäâàùèòå êîíêóðñè äà áúäàò äîïóñíàòè çà ó÷àñòèå ñúùî ÷èòàëèùà, áèáëèîòåêè, ó÷èëèùà è äðóãè îðãàíèçàöèè â îáùèíèòå.