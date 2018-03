Обявиха програмата на Evolution of Technical Communication 2018

Лектори от над 10 държави ще вземат участие в тазгодиишното издание на конференцията Evolution of Technical Communication. Това едиственото подобно събитие в Югоизточна Европа, посветено на техническата комуникация, и ще се проведе за девета поредна година.

Сред имената на лекторите се откроява това на Анди Макдоналд – експерт с 30-годишен опит в сферата на техническата документация. Той е и съосновател на Information 4.0 Consortium – организация, чиято цел е дефинирането на нови информационни концепции, структури, модели и процеси, свързани с Индустрия 4.0, изкуствения интелект и добавена реалност (augmented reality). Именно той ще открие конференцията през тази година. Относно темата на своята презентация той сподели: „Радвам се да бъда част от тази уникална за Югоизточна Европа конференция. Ще говоря за това как според мен технологиите, свързани с изкуствения интелект, оказват влияние на документацията, нейното създаване и употребата ѝ. Чатботовете, машинното обучение, контекстуалността и изкуственият интелект ще променят значително потребителския опит.“

Сред другите теми на паралелните сесии през първия конферентен ден са още: Insert Guide to Continue: Creating Video Game Strategy Guides, Intelligent Information for Smart Users, A Writer’s Guide to Conversational Interfaces.

Вторият конферентен ден ще продължи с практически семинари като Design of Conversations, Visualization Primer - using D3js to Create Stunning Graphics, Content Analysis and Metrics Ex Machina и много други.

Регистрацията за конференцията вече е отворена. На страницата на Evolution of Technical Communication до 26 април могат да бъдат закупени билети на преференциални цени: 80 евро за един ден и 100 евро за цялата конференция. За членовете на tekom са предвидени допълнителни отстъпки.

Evolution of Technical Communication се организира от tekom, най-голямата професионална организация на техническите комуникатори в Европа. Ще се проведе на 31 май и 1 юни в хотел Новотел София с подкрепата на Adobe, VMware, Fluid Topics, Axway, Syncro Soft (Oxygen XML Editor) и Progress. Computerworld.bg e сред медийните партньори на събитието.