Eврокомисията стартира новото издание на Конкурса за социални иновации

Промените в икономиката и начините на работа настъпват все по-бързо, технологиите предоставят нови начини за правене на бизнес, за достигане до потребители в целия свят и за работа от всяко място и по всяко време. Това дава възможност на редица общности да се развият, но има и места и региони, където хората изпитват трудности да се приспособят, а тези, които могат, се преместват другаде, за да търсят работа.

Създаване на възможности на местно равнище е основата цел на Европейския конкурс за социални иновации за 2018 г., който ще търси нови идеи за подобряване на шансовете на младите хора в техните местни общности. Стартът на конкурса, организиран от Европейската комисия, бе даден вчера (21 март) в Париж, като той ще насърчи и популяризира социални иновации, идеи и проекти в цяла Европа. Провежда се под мотото „RE:THINK LOCAL“ и предвижда да финансира 3 проекта, при които се използват местните характеристики, за да се създадат възможности за младите хора в условията на една променяща се икономика.

„Всеки от трите отличени проекта ще получи по 50 000 евро, за да се помогне на техните автори да осъществят идеите си и да постигнат истинска промяна“, заяви Славомир Токарски, директор на дирекция „Иновации и авангардни производствени технологии“ в генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“. Според него, най-добрите идеи могат да бъдат реализирани в по-голям мащаб или да бъдат възпроизведени в различни държави в Европа.

Стартът на конкурса Eusic 2018 . Снимка (c) Brett Walsh, licensed under CC BY SA 4.0

„Младите хора трябва да могат да участват пълноценно в икономиката и да извличат максимална полза от новите възможности, като развиват нови, адаптирани умения и способности, независимо от мястото, където живеят“, обясняват от ЕК. Организаторите споделят и примери за идеи, които могат да бъдат развити:

инициативи, при които се използват нови технологии и начини на работа, за да се осигурят възможности за маргинализирани младежи в рамките на техните местни общности;

идеи за подпомагане на младите хора, които иначе не биха станали новатори, да създават свои собствени възможности за интелигентна, приобщаваща и устойчива заетост в своята местна среда;

разработени съвместно с млади хора идеи в отговор на специфични потребности в тяхната местна среда по отношение на уменията, опита и възможностите;

решения за подобряване на качеството на живот и финансовата сигурност на младежите с нестабилна работа;

иновации за предоставяне на информация, съвети и насоки на младите хора, за да се ориентират във възможностите, които предлага новата икономика;

програми, в рамките на които следващото поколение работници придобиват умения, които им позволяват да реализират потенциала на технологичните промени.

Конкурсът е насочен към социалните новатори, предприемачите, студентите, дизайнерите, любителите на технологиите, педагозите, креативните и нестандартно мислещите личности – хората, които имат много добра идея и искат да я превърнат в инициатива, която е от полза за тяхната общност и може да бъде приложена и на други места. Предложения могат да изпращат граждани, групи и организации от Европейския съюз и от асоциираните държави по програма „Хоризонт 2020“.

Конкурсът включва и предоставянето на индивидуално бизнес наставничество за полуфиналистите – авторите на 30 от най-обещаващите проекти, които ще бъдат избрани от жури от експерти и ще бъдат поканени през юли тази година в Академията за социални иновации в румънския град Клуж-Напока. На последния етап от конкурса, след представянето на подробни бизнес планове, журито ще определи тримата победители. Така най-иновативните идеи и инициативи ще могат да окажат устойчиво въздействие.

В миналогодишният конкурс, проведен под мотото „Equality Rebooted“, бяха отличени проекти от Великобритания, Холандия и Словения - Buildx, Feelif и SAGA - обучителна P2P платформа.

Британската платформа Buildx предлага средства и познания за проектиране и изграждане на устойчиви домове и квартали. Словенският проект Feelif представлява мултимедиен инструмент за слепи хора и хора с нарушено зрение, чрез който потребителите могат да „усещат“ формите на плосък сензорен екран. Проектът използва приложение и специална релефна мрежа, която позволява на хората да усетят „неравностите“ от формите и контурите на екрана чрез вибриращи сигнали. Третият победител от 2017 г. е решение от Холандия, което помага на младежите да получават нужните им знания по- заявка от експерти в индустрията. Използва се технология блокчейн за създаване на цифров запис на завършените обучения и резултатите от тях.

Сред миналогодишните 30 полуфиналисти имаше и български проект - Bincome.eu. Тази социална финансова система използва блокчейн технология, чрез която инфлацията се преобразува в базов доход. „Базовият доход е неизбежен заради нарастващата оптимизация и автоматизация във всеки сектор от обществото, което вероятно ще доведе до загуба на много работни места, пишат авторите на проекта. - Чрез блокчейн технологията може да се представи справедлив начин за създаване на базов доход.“

Европейският конкурс за социални иновации се организира от 2012 г. насам в памет на португалския политик и социален новатор Диогу Вашконселуш, като всяка година е посветен на нова тема в отговор на определен проблем в Европа.

Кандидатури могат да се подават до 27 април 2018 г. (12:00 ч. брюкселско време). Пълната информация ще намерите на: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/