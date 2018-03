Qualcomm напът да уредят патентен спор с Huawei?

Производителят на чипове Qualcomm Inc. е започнал разговори за уреждане на патентен спор с китайската компания Huawei Technologies Co., като се очаква двете страни да постигнат споразумение в рамките на следващите няколко седмици, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати със случая. Засега от двете компании отказват да коментират развитието на разговорите.

Припомняме ви, че Qualcomm отблъсква враждебна оферта за придобиване на стойност 120 млрд. долара от страна на Broadcom Ltd. Тогава от Broadcom заявиха, че, ако поемат управлението на базираната в Сан Диего компания за производство и разработка на чипове за мобилни устройства, ще изгладят противоречивите им отношения с потребителите. Именно това накара Qualcomm да се опита да отговори като сама се справи с тези спорове.

Qualcomm е в спор с двa от големите си клиенти на патентни лицензи - Apple Inc и неназован към момента лицензополучател, който е спрял да плаща авторски и лицензионни такси през април 2017 г. Според анализаторите втората компания е именно Huawei. Тази теза придоби още по-голяма тежест през януари, когато от Qualcomm обявиха, че са постигнала набор от споразумения за лицензиране и научни изследвания със Samsung Electronics Co Ltd., което изключва възможността некоректния платец да е южнокорейската компания.

По време на среща с инвеститори през януари, главният консултант на Qualcomm Дон Розенберг заяви, че компанията все още води разговори с мистериозния си клиент, които не са спирали от възникването на спора.