Новата облачна платформа на Мтел предлага цифрова трансформация на бизнеса

Мтел доста отдавна се насочи към предоставянето на облачно базирани услуги за бизнес клиенти, насочени към малкия и среден бизнес. През 2015 г. операторът бе сред първите партньори на Microsoft, който предложи на корпоративните си клиенти услугата Office365 да се заплаща с месечен абонамент като част от фактурата за телекомуникационни услуги. От средата на този ноември всички облачни услуги вече се предоставят през платформата за дигитални услуги на Мтел.

Как изглежда тази дигитална платформа и как адресира модерните процеси по цифрова трансформация на бизнес организациите?

„Платформата за дигитални услуги на Мтел събира на едно място много на брой внимателно подбрани продукти и услуги на доказани доставчици и разработчици на софтуер“, обясни Марина Николова, старши продуктов мениджър от екипа за фиксирани бизнес услуги в Мтел.

„Едно от най-големите удобства на портала е, че целият процес от закупуването до управлението на избрана облачна услуга е напълно автоматизиран“ допълни тя. – Всичко става на момента – избор на желана услуга, добавяне на допълнителна услуга, промяна в параметри, закупуване и управление. Не е нужно да се подписват документи на хартия, нито да се чака допълнително за активация на посочената услуга.“

„Помислили сме и за варианта, при който клиентите желаят Мтел да активира избрана услуга от тяхно име. Освен онлайн, всяка услуга от платформата може да бъде закупена и по досегашния начин, като се заяви на обслужващия акаунт мениджър в Мтел. В този случай услугата се заплаща с месечната сметка за телекомуникационни услуги, т.е. с фактурата за останалите услуги, за които клиентът се е абонирал“, допълва Людмила Атанасова, продуктов мениджър в екипа за фиксирани бизнес услуги в Мтел.

Повечето облачни услуги се предлагат с месечен абонамент, но има и вариант за предплащането им за година, като клиентът сам избира метода на плащане по време на поръчката на избраната услуга. Възможните начини на плащане са с кредитна или дебитна карта, или чрез месечната фактура от Мтел. Първоначално избраният метод на плащане може да бъде променян по всяко време директно в контролния панел за управление на закупените услуги, до който клиентът получава достъп по време на регистрация в портала.“, пояснява Марина Николова.

Към какви клиенти е насочена платформата и какви типове облачни услуги предлага?

На платформата за дигитални услуги имаме над 20 облачни услуги, които сме разделили в три основни категории, за да се ориентират по-лесно клиентите:

Бизнес приложения. В тази категория се включват познатият Office 365 и всички останали онлайн услуги на Microsoft като Exchange, SharePoint, Project, Visio и Skype for Business. Тук може да откриете и най-новото комбинирано предложение за продуктивност на Microsoft – Microsoft 365, обединяващо Office 365, Windows 10 и Enterprise Mobility & Security. В тази категория се включват и услугите на ZOHO, които Мтел предлага ексклузивно на българския пазар. „Услугите на Zoho са много популярни в САЩ и ние вярваме, че ще се възприемат много добре и от нашите бизнес клиенти“, обяснява Марина Николова. Предлагат се услугите за бизнес продуктивност – Zoho Mail и Zoho Docs, също и облачните Zoho CRM и Zoho Contact Manager, софтуер за управление на човешки ресурси и наемане на нови служители - Zoho People и Zoho Recruit, има и редица финансови модули, включително за фактуриране – Zoho Books и Zoho Invoice.

Услуги за онлайн присъствие. Предложението Web Presence дава възможност на клиентите да създадат собствен модерен и оптимизиран за търсачките сайт с няколко клика, благодарение на функционалността „Drag&Drop”. По същия лесен начин те могат да създадат и собствен електронен магазин, както и да изпращат таргетирани имейли на своите клиенти и партньори. bspotted е друга облачна услуга в този раздел, която предлага цялостно решение за оптимизация на онлайн присъствието на всяка компания. Тя дава реална престава как бизнесът се позиционира в дигиталното пространство и помага при изграждането на маркетингово присъствие в социалните медии. „Чрез bspotted компания с многобройни офиси в цялата страна може да провери дали данните за всички офиси /адрес, контакти, допълнителна информация/ е налична в дигиталното пространство и дали отговаря на действителността“, обяснява Атанасова.

В тази група от услуги попадат и услуги от тип „Инфраструктура като услуга“ - виртуални сървъри в два варианта - VPS и Pay Go. VPS е класически виртуален сървър с предефинирани сървърни конфигурации и параметри. При Pay Go клиентът сам създава виртуална машина по мярка с помощта на „плъзгачи“, с които избира ресурсите на сървъра. Инфраструктурата, върху която е реализирана услугата Pay Go, е скалируема и извършва автоматично адаптиране на ресурсите (Auto-scaling), както и отчитането им на всеки час. Това означава, че ако в даден момент не ползвате виртуалния сървър, ще заплатите само за съхранение на данните, но не и за останалите сървърни ресурси като vCPU и RAM. Този вариант е много предпочитан, когато натоварването и ползването на ресурсите на сървъра е променливо, обяснява Николова. Инфраструктурата се намира на територията на Европейския съюз, в професионален и сертифициран център за данни на А1 Group във Виена.

Услуги за сигурност, представени от австрийската компания Ikarus Security и от Microsoft чрез продуктите за сигурност Enterprise Mobility & Security. Услугите на Ikarus Security също се предлагат ексклузивно на българския пазар само от Мтел. Ikarus Security осигурява антивирус и антиспам защита на електронната поща, а също и възможност за налагане на различни правила за браузване на служителите на дадена компания в Интернет. Услугата Ikarus Wi-Fi Security осигурява защита на Wi-Fi мрежата с възможност за брандиране на начална страница и добавяне на различни рекламни съобщения и забрани. Сканиращият център, който извършва проверките за зловредно съдържание, е във Виена. Облачно се предоставя и продуктът за управление на мобилни устройства Ikarus Mobile Management, чрез който могат да се налагат стриктни политики за сигурност на мобилните устройства и да се управлява достъпът до мобилни приложения.

Голямо удобство е това, че клиентите могат да купят и да използват облачните услуги от едно място, обяснява Марина Николова. Чрез един общ контролен панел и в една фактура е събрана цялата информация за потреблението на всичките услуги. „По този начин клиентът знае кога изтичат лицензите за офис пакетите и за всички останали закупени услуги от портала, не е нужно да се помни или да се архивират различните документи и лицензионни споразумения, в които да се проверява това. Влизането в портала става с потребителско име и парола, но компанията може да създаде различни роли, например за счетоводството, за ИТ отдела, за отдел „Човешки ресурси“ и др. По този начин всеки служител, който е оторизиран от ръководството на компанията, може да купува самостоятелно услуги и да ги управлява“, допълва тя. Друго предимство е, че на практика компанията има договорни отношения с Мтел – българско юридическо лице, а не с Microsoft Ирландия, Ikarus Австрия или друг международен доставчик, което от финансова, данъчна и счетоводна гледна точка е улеснение за клиента.

Мтел отговаря и за поддръжката на облачните услуги, която е 24 часа, 7 дни в седмицата и е изцяло на български език.

Какво е общото между Мтел и A1 Digital?

„Всички облачни услуги, които са видими на портала, се предлагат от името на Мтел, под бранда А1 Digital, който избрахме, за да бъдем разпознаваеми и да имаме еднаква визия и клиентско преживяване във всички страни, в които тези услуги ще се предлагат.“

Освен в България, платформата за дигитални услуги работи още на 3 пазара - в Австрия, Хърватска и Германия. „Амбицията ни е да станем регионален доставчик, а чрез бранда A1 Digital вярваме, че ще бъдем разпознавани по-добре“, допълва Марина Николова.

