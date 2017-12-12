Áúäåùåòî íà Èíòåðíåò íà íåùàòà ïðåç 2018 ã.

Ïðî÷åòåòå îùå: Fujitsu ñèíòåçèðà îñíîâíèòå ïðåäèçâèêàòåëñòâà â äèãèòàëíàòà åïîõà
Ìàêàð ÷å ìíîãî íåùà ùå ñå ïðîìåíÿò ïðåç 2018 ã. áúðçîòî ðàçâèòèå íà òåõíîëîãèèòå íÿìà äà å ñðåä òÿõ. Çà êîìïàíèèòå â ñôåðàòà íà Èíòåðíåò íà íåùàòà (IoT) òîçè íàïðåäúê ïðîäúëæàâà äà îáåùàâà âúëíóâàùî áúäåùå.
Çàðàäè áúðçàòà ïðîìÿíà ìíîãî îò IoT êîìïàíèèòå ùå òðÿáâà äà íàâàêñâàò. Ñúùåâðåìåííî îáà÷å ìíîãî îðãàíèçàöèè ùå ïîñòèãíàò óñïåõ, ùå òåñòâàò íîâè ìîíåòèçàöèîííè ìîäåëè, ùå ðàçáèðàò ïî-äîáðå îò êàêâî ñå íóæäàÿò è êàêâî öåíÿò êëèåíòèòå.
Ãîëÿìàòà ïðîìÿíà ïðè ìîíåòèçàöèÿòà
Âå÷å ñå ïðîìåíè íà÷èíúò, ïî êîéòî áèçíåñúò ìèñëè çà ñîôòóåðíàòà ìîíåòèçàöèÿ. Ïðåäè äèñêóñèèòå ïî òåìàòà ñå ôîêóñèðàõà âúðõó âúïðîñà êàê äà ñå ñïðå èçòè÷àíåòî íà ïðèõîäè è äà ñå çàùèòè èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò.
Ñåãà ñòàâà äóìà çà íîâè, ïî-íàñî÷åíè êúì êëèåíòèòå áèçíåñ ìîäåëè è çà ôèðìåí ðàñòåæ, èäâàù îò ïîâòàðÿùè ñå ïðèõîäíè ïîòîöè. Èçðàâíÿâàíåòî íà öåíàòà ñ ïîòðåáèòåëñêàòà ñòîéíîñò è ïî-åôåêòèâíàòà ìîíåòèçàöèÿ ùå áúäå êëþ÷îâ äâèãàòåë â èíäóñòðèÿòà ïðåç 2018 ã.
Òîçè íîâ ïîäõîä ñå ãðèæè çà êëèåíòèòå, à íàìèðàíåòî íà íîâè èçòî÷íèöè íà ïðèõîäè ùå ïðîäúëæè è ïðåç 2018 ã. Åòî êàêâî ìîæå äà ñå î÷àêâà îò íîâèÿ ñâÿò íà ñîôòóåðíàòà ìîíåòèçàöèÿ:
1. Êëèåíòèòå, êóïóâàùè ñîôòóåð, ùå èçèñêâàò ïîâå÷å ïðîçðà÷íîñò.
Â ìèíàëîòî êëèåíòèòå, êóïóâàùè ñîôòóåð, ÷åñòî îñòàâàõà â íåâåäåíèå îòíîñíî òîâà êàêâî òî÷íî èçïîëçâàò. Ìàêàð ÷å âå÷å ìíîãî îò òÿõ ñå äîâåðÿâàò íà èíñòðóìåíòà Software Asset Management, òå ñúùî òàêà èçèñêâàò îò äîñòàâ÷èöèòå ïðîçðà÷íîñò è ìîëÿò çà ïîâå÷å ïîìîù.
Äîñòàâ÷èöèòå òðÿáâà äà ïîêàæàò êàêâî å ïîçâîëåíî íà ïîòðåáèòåëèòå äà èçïîëçâàò è êàêâî òå âñúùíîñò èçïîëçâàò. Òàêà ùå ñå ñúçäàäå äîâåðèå è ùå ñå çàñèëÿò îòíîøåíèÿòà êëèåíò-ïðîäàâà÷.
2. IoT êîìïàíèèòå ñå íóæäàÿò îò ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ, çà äà ïðèâëåêàò íîâè êëèåíòè
Êëèåíòèòå äíåñ î÷àêâàò, ÷å IoT êîìïàíèèòå ùå ðàçáåðàò òåõíèòå íóæäè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å òðÿáâà äà ñå ñëîæè êàðàé íà èãðàòà ïî îòãàòâàíå êàê ïîòðåáèòåëèòå èçïîëçâàò ñîôòóåðà è óñëóãèòå.
Äîáðàòà íîâèíà å, ÷å íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè íåçàáàâíî ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèÿ çà êëèåíòèòå. Òîâà íà ñâîé ðåä âúâåæäà åäíî íàïúëíî íîâî íèâî íà ñòðàòåãè÷åñêî óïðàâëåíèå íà ïðèõîäèòå.
3. Óïðàâëåíèå íà SaaS êàòî ÷àñò îò õèáðèäíèòå ìîäåëè å êëþ÷úò çà ðàñòåæà
Òúé êàòî ïîâå÷å ñîôòóåðíè äîñòàâ÷èöè ñå ìåñòÿò â SaaS, òå ùå ïðåäëîæàò íîâè íåùà íà ïàçàðà. Èñòèíàòà å, ÷å èíñòàëàöèîííèòå ïðèëîæåíèÿ íÿìà äà èç÷åçíàò âåäíàãà è õèáðèäíèòå ìîäåëè ùå ñúùåñòâóâàò îùå äúëãî âðåìå.
Çà äà óâåëè÷àò ðàñòåæà, äîñòàâ÷èöèòå òðÿáâà äà ñúçäàäàò ñðåäà, êîÿòî ëåñíî óïðàâëÿâà õèáðèäíèòå ìîäåëè çà ðàçïðîñòðàíåíèå è ìîíåòèçàöèÿ.
Êîìïàíèèòå, êîèòî ïîäãîòâÿò èíôðàñòðóêòóðà,îñèãóðÿâàùà ãëàäêî ïðîòè÷àíå íà âñè÷êè ñöåíàðèè, ùå ñå îòëè÷è è ùå ìîæå äà ãàðàíòèðà, ÷å SaaS ïðèõîäèòå ïðîäúëæàâàò äà íàðàñòâàò.
4. Êëèåíòñêîòî èçæèâÿâàíå òðÿáâà äà å îïðåäåëÿùî
Îðãàíèçàöèèòå íå òðÿáâà äà ïîçâîëÿâàò òåõíèÿò ìîäåë çà âíåäðÿâàíå äà îïðåäåëÿ êëèåíòñêîòî èçæèâÿâàíå è òðÿáâà äà ãàðàíòèðàò, ÷å êëèåíòèòå ëåñíî ùå ìîãàò äà èçïîëçâàò âñè÷êè ïðîäóêòè.
Äîðè äà ñå ïðèëàãàò ðàçëè÷íè ìîäåëè çà âíåäðÿâàíå, ñîôòóåðíèòå ïðîäóêòè òðÿáâà äà áúäàò óïðàâëÿâàíè öåíòðàëíî è äà ñå ñâúðçâàò ñúñ ñúùèÿ áåê îôèñ.
5. OPEX ùå äîâåäå äî èêîíîìèêà íà àáîíàìåíòèòå (subscription economy)
Ïðåìèíàâàíåòî êúì OPEX ìîäåë èëè ìîäåë íà îïåðàòèâíèòå ðàçõîäè å íåèçáåæíî. Íåçàâèñèìèòå ñîôòóåðíè äîñòàâ÷èöè è ïðîèçâîäèòåëèòå íà óñòðîéñòâà ñå íàñî÷âàò êúì ìîäåëè íà ïîâòàðÿùè ñå ïðèõîäè, à ìîäåëúò íà àáîíàìåíòè âå÷å å øèðîêî ïðèåò.
Äîñòàâ÷èöèòå òðÿáâà ïðîàêòèâíî äà ðàáîòÿò çà óâåëè÷àâàíå áðîÿ íà àáîíàòèòå, äà âúâåäàò ïðîöåñè çà àâòîìàòè÷íî àáîíèðàíå è ïîäíîâÿâàíå íà àáîíàìåíòà.
6. Íàðàñòâàùî òúðñåíå íà èíäèâèäóàëèçèðàíè ïðîäóêòè è ñòðàòåãèè çà ìîíåòèçàöèÿ
Ïðè ïðîäóêòèòå è ìîíåòèçàöèÿòà íå ìîæå „åäíè è ñúùè ðàçìåð äà ïîäõîæäà íà âñè÷êè”. Êëèåíòèòå, êóïóâàùè ñîôòóåð, î÷àêâàò èíäèâèäóàëèçèðàíè ïðîäóêòè. Ìîäóëíèòå ïðîäóêòè è ôóíêöèè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò âêëþ÷âàíè è èçêëþ÷âàíè, îòãîâàðÿò íà òåçè î÷àêâàíèÿ. Îñâåí òîâà äíåñ ìîíåòèçàöèÿòà å äîñòà ïî-ãúâêàâà.
Ñïîðåä Gartner 80% îò íåçàâèñèìèòå ñîôòóåðíè äîñòàâ÷èöè ùå èçïîëçâàò ìíîæåñòâî ìîäåëè çà ëèöåíçè äî 2019 ã., à ìíîãî ãî ïðàâÿò è ñåãà. Ïðèìåð çà òîâà ñà SaaS ïðèëîæåíèÿòà.
Òåçè õèáðèäíè ìîäåëè âñå ïîâå÷å íàâëèçàò è äîñòàâ÷èöèòå íà ñîôòóåð òðÿáâà äà ñå ïîäãîòâÿò îùå ñåãà çà òÿõ.
Ìàêàð íÿêîè êîìïàíèè äà ñå ÷óâñòâàò çàñòðàøåíè ñ òåçè íîâè òåíäåíöèè, âàæíî å äà ñå çàïîìíè, ÷å òå ìîãàò äà äîíåñàò çíà÷èòåëåí óñïåõ íà îðãàíèçàöèèòå ïðåç ñëåäâàùàòà ãîäèíà.