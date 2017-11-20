Òîçè ñàéò èçïîëçâà áèñêâèòêè (cookies). Àêî æåëàåòå ìîæåòå äà íàó÷èòå ïîâå÷å òóê. Ðàçáðàõ
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COMPUTERWORLD | Áèçíåñ
20 íîå
2017
 
 

23 õèë. äóøè íà èçëîæåíèåòî ÑÈÕÐÅ 2017

459 ïðî÷èòàíèÿ, 0 êîìåíòàðà

22 893 ñà ïîñåòèëè òàçãîäèøíîòî èçäàíèå íà èçëîæåíèåòî ÑÈÕÐÅ, êîåòî ñå ïðîâåäå â Èíòåð Åêñïî Öåíòúð îò 8 äî 11 íîåìâðè. Íà íåãî áå ïîêàçàíî ìîäåðíî îáîðóäâàíå çà ðåñòîðàíòè, õîòåëè è ÑÏÀ, âèñîêè òåõíîëîãèè è áîãàòà ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà. Ñúáèòèåòî, îðãàíèçèðàíî îò Èíòåð Åêñïî Öåíòúð è Íàöèîíàëíàòà Àñîöèàöèÿ Õîòåë Ðåñòîðàíò Êàôåòåðèÿ (ÕîÐåÊà), ñúáðà ïðîôåñèîíàëíè êóëèíàðè, õîòåëèåðè è ðåñòîðàíòüîðè, êîèòî îáìåíÿõà èäåè, ñïîäåëÿõà îïèò è ñå ñúñòåçàâàõà.

ÑÈÕÐÅ ñå ïðîâåäå ïàðàëåëíî ñ èçëîæåíèÿòà çà õðàíèòåëíî-âêóñîâàòà ïðîìèøëåíîñò Ìåñîìàíèÿ, Äåðòúò íà ìëÿêîòî, Áóëïåê, Ñàëîí íà âèíîòî è Èíòåðôóä & Äðèíê. ÑÈÕÐÅ ïðåäëîæè íà ïîñåòèòåëèòå ïðîôåñèîíàëíî êóõíåíñêî îáîðóäâàíå, ñîôòóåð, ïîñóäà, õîòåëñêà êîçìåòèêà è äèçàéíåðñêè ðåøåíèÿ.

23 õèë. äóøè íà èçëîæåíèåòî ÑÈÕÐÅ 2017

Ïðî÷åòåòå îùå: Atos îòêðè öåíòúð çà ÈÒ êîìïåòåíöèè â Ñîôèÿ, óäâîÿâà áðîÿ íà ñëóæèòåëèòå ñè

Ñïîðåä îðãàíçèàòîðèòå ÑÈÕÐÅ ñå å çàòâúðäèëî êàòî ïëàòôîðìà çà ñúçäàâàíå íà êîíòàêòè, ðàçâèòèå íà áèçíåñà è çàïîçíàâàíå ñ íîâèòå òåõíîëîãèè. Õîòåëèåðèòå è ðåñòîðàíòüîðèòå èìàõà íà ðàçïîëîæåíèå êà÷åñòâåíè ðåøåíèÿ çà óñëóãèòå, êîèòî ïðåäëàãàò, à óïðàâèòåëèòå íà çàâåäåíèÿòà ìîæåõà äà ñå çàïîçíàÿò ñ íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè, ñîôòóåðíè ðåøåíèÿ è ïðîôåñèîíàëíî îáîðóäâàíå, êîèòî ìîãàò äà âíåäðÿò â äåéíîñòèòå ñè. Óïðàâèòåëè, ñîáñòâåíèöè íà òúðãîâñêè âåðèãè è çàâåäåíèÿ è íàâëèçàùèòå â áèçíåñà ïðîñëåäèõà àêòóàëíèòå òåíäåíöèè è íàó÷èõà ïîäðîáíîñòè çà áúäåùîòî ðàçâèòèå íà ñåêòîðà.

Â ðàìêèòå íà ÑÈÕÐÅ 2017 ñå ïðîâåäå âòîðèÿò êóëèíàðeí ôîðóì GastronomiX. Ïðåç âòîðèÿ èçëîæáåí äåí áå èçëú÷åí ïîáåäèòåëÿò â íàöèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ Bocuse d’Or Áúëãàðèÿ 2017 – øåô Íèêîëà Íèêîëîâ. Òîé ùå ïðåäñòàâè ñòðàíàòà íè íà åâðîïåéñêèòå êâàëèôèêàöèè â Òîðèíî è ïðè óñïåõ ùå îòèäå íà ãîëåìèÿ ôèíàë â Ëèîí.

Â ëåêöèèòå íà GastronomiX PRO áúëãàðñêè è ñâåòîâíè àâòîðèòåòè â ïðîôåñèîíàëíàòà êóõíÿ è ðåñòîðàíòüîðñòâîòî ïðåäàâàõà çíàíèÿòà ñè íà ìëàäèòå ñè êîëåãè. Ïðèñúñòâàùèòå èìàõà âúçìîæíîñò äà íàó÷àò çà òàéíèòå íà ðàçëè÷íè õðàíè è ïðîäóêòè è äà ñå çàïîçíàÿò ñ òåíäåíöèèòå â ïðîôåñèîíàëíàòà êóëèíàðèÿ.

Çà ïúðâè ïúò â ðàìêèòå íà èçëîæåíèåòî ñå ïðîâåäå è ñúáèòèåòî çà õðàíà è âèíî WiFo, íà êîåòî áå ñïîäåëåíî ìíåíèåòî, ÷å â Áúëãàðèÿ ñå ïîâèøàâà êóëòóðàòà çà êîíñóìàöèÿ íà íàïèòêàòà.

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Êîíôåðåíöèÿòà DevReach ñå çàâðúùà â Ñîôèÿ, èìà ìåñåö äî ñúáèòèåòî, à âñè÷êè áèëåòè âå÷å ñà ðàçïðîäàäåíè, êîìåíòèðà ãëàâíèÿò åâàíãåëèñò íà Progress.

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