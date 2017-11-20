23 õèë. äóøè íà èçëîæåíèåòî ÑÈÕÐÅ 2017

22 893 ñà ïîñåòèëè òàçãîäèøíîòî èçäàíèå íà èçëîæåíèåòî ÑÈÕÐÅ, êîåòî ñå ïðîâåäå â Èíòåð Åêñïî Öåíòúð îò 8 äî 11 íîåìâðè. Íà íåãî áå ïîêàçàíî ìîäåðíî îáîðóäâàíå çà ðåñòîðàíòè, õîòåëè è ÑÏÀ, âèñîêè òåõíîëîãèè è áîãàòà ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà. Ñúáèòèåòî, îðãàíèçèðàíî îò Èíòåð Åêñïî Öåíòúð è Íàöèîíàëíàòà Àñîöèàöèÿ Õîòåë Ðåñòîðàíò Êàôåòåðèÿ (ÕîÐåÊà), ñúáðà ïðîôåñèîíàëíè êóëèíàðè, õîòåëèåðè è ðåñòîðàíòüîðè, êîèòî îáìåíÿõà èäåè, ñïîäåëÿõà îïèò è ñå ñúñòåçàâàõà.
ÑÈÕÐÅ ñå ïðîâåäå ïàðàëåëíî ñ èçëîæåíèÿòà çà õðàíèòåëíî-âêóñîâàòà ïðîìèøëåíîñò Ìåñîìàíèÿ, Äåðòúò íà ìëÿêîòî, Áóëïåê, Ñàëîí íà âèíîòî è Èíòåðôóä & Äðèíê. ÑÈÕÐÅ ïðåäëîæè íà ïîñåòèòåëèòå ïðîôåñèîíàëíî êóõíåíñêî îáîðóäâàíå, ñîôòóåð, ïîñóäà, õîòåëñêà êîçìåòèêà è äèçàéíåðñêè ðåøåíèÿ.
Ïðî÷åòåòå îùå: Atos îòêðè öåíòúð çà ÈÒ êîìïåòåíöèè â Ñîôèÿ, óäâîÿâà áðîÿ íà ñëóæèòåëèòå ñè
Ñïîðåä îðãàíçèàòîðèòå ÑÈÕÐÅ ñå å çàòâúðäèëî êàòî ïëàòôîðìà çà ñúçäàâàíå íà êîíòàêòè, ðàçâèòèå íà áèçíåñà è çàïîçíàâàíå ñ íîâèòå òåõíîëîãèè. Õîòåëèåðèòå è ðåñòîðàíòüîðèòå èìàõà íà ðàçïîëîæåíèå êà÷åñòâåíè ðåøåíèÿ çà óñëóãèòå, êîèòî ïðåäëàãàò, à óïðàâèòåëèòå íà çàâåäåíèÿòà ìîæåõà äà ñå çàïîçíàÿò ñ íàé-íîâèòå òåõíîëîãèè, ñîôòóåðíè ðåøåíèÿ è ïðîôåñèîíàëíî îáîðóäâàíå, êîèòî ìîãàò äà âíåäðÿò â äåéíîñòèòå ñè. Óïðàâèòåëè, ñîáñòâåíèöè íà òúðãîâñêè âåðèãè è çàâåäåíèÿ è íàâëèçàùèòå â áèçíåñà ïðîñëåäèõà àêòóàëíèòå òåíäåíöèè è íàó÷èõà ïîäðîáíîñòè çà áúäåùîòî ðàçâèòèå íà ñåêòîðà.
Â ðàìêèòå íà ÑÈÕÐÅ 2017 ñå ïðîâåäå âòîðèÿò êóëèíàðeí ôîðóì GastronomiX. Ïðåç âòîðèÿ èçëîæáåí äåí áå èçëú÷åí ïîáåäèòåëÿò â íàöèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ Bocuse d’Or Áúëãàðèÿ 2017 – øåô Íèêîëà Íèêîëîâ. Òîé ùå ïðåäñòàâè ñòðàíàòà íè íà åâðîïåéñêèòå êâàëèôèêàöèè â Òîðèíî è ïðè óñïåõ ùå îòèäå íà ãîëåìèÿ ôèíàë â Ëèîí.
Â ëåêöèèòå íà GastronomiX PRO áúëãàðñêè è ñâåòîâíè àâòîðèòåòè â ïðîôåñèîíàëíàòà êóõíÿ è ðåñòîðàíòüîðñòâîòî ïðåäàâàõà çíàíèÿòà ñè íà ìëàäèòå ñè êîëåãè. Ïðèñúñòâàùèòå èìàõà âúçìîæíîñò äà íàó÷àò çà òàéíèòå íà ðàçëè÷íè õðàíè è ïðîäóêòè è äà ñå çàïîçíàÿò ñ òåíäåíöèèòå â ïðîôåñèîíàëíàòà êóëèíàðèÿ.
Çà ïúðâè ïúò â ðàìêèòå íà èçëîæåíèåòî ñå ïðîâåäå è ñúáèòèåòî çà õðàíà è âèíî WiFo, íà êîåòî áå ñïîäåëåíî ìíåíèåòî, ÷å â Áúëãàðèÿ ñå ïîâèøàâà êóëòóðàòà çà êîíñóìàöèÿ íà íàïèòêàòà.