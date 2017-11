ƒезинформаци€, фалшиви новини, онлайн пропаганда и сатирично съдържание, в което хората в€рват, залива мрежата ежеминутно през търсачките и социалните медии и промен€т начина, по който хората възприемат днешните новинарски организации и качеството на т€хната работа. »нициатива, наречена The Trust Project, работи за пром€на на тази ситуаци€, като помага на онлайн потребителите да разграничат надеждната журналистика от разпространението на погрешна или подвеждаща информаци€.

лючова част от тази инициатива са "»ндикаторите на доверие", които се разпростран€ва в реално време във Facebook и предлагат лесен достъп до информаци€ за етиката и добрите практики на организаци€та, ко€то стои зад дадената новина.

≈то как това ще се случва на практика: влизайки във Facebook, иконата за прозрачност ще се по€в€ва до заглави€та в основната стена на социалната мрежа; когато кликнете върху тази икона ще получите възможност да прочетете информаци€, споделена от издател€, свързана с "етиката и другите стандарти на организаци€та, предистори€та на журналистите, които разработват темата, и начина, по който те работ€т", съобщиха от The Trust Project.

Facebook, Google, Bing и Twitter вече са поели ангажимента да публикуват тази информаци€, като процесът по имплементаци€ на инструмента за надеждност тече в момента.

¬ Google “»ндикаторите за доверие” ще са вградени в Google News, Google Search и други продукти, които осигур€ват достъп до новинарска информаци€, об€сниха от компани€та днес.

The Trust Project e създаден от журналиста —али Ћерман от ÷ентъра за приложна етика “ћаркула” на университета "—анта лара" и е финансиран от ‘илантропски€ фонд на рейг Ќюмарк, Google, ‘ондаци€ “John S. and James L. Knight” и др.

"¬ днешни€ дигитализиран и социално свързан св€т е по-трудно от вс€кога да се каже кое е точно отразено, кое е реклама и кое е целенасочена дезинформаци€”, см€та Ћерман и добав€, че все по-скептичната публика иска да знае експертизата и етиката, които сто€т зад дадена новина. “»ндикаторите на доверие” дават в ръцете на хората средства, които да им помогнат в преценката дали определена новина идва от надежден източник, на който могат да разчитат", добав€ журналистът.

The Trust Project представ€ 8 индикатора на доверие, създадени от лидери на над 75 новинарски организации, които ще предложат допълнителна прозрачност относно етиката и практиките на организациите.

“ова са:

ƒобри практики - какви са вашите стандарти? ой и защо финансира новината? јвтор - кой е съобщил новината? ѕодробности за журналистите, които са написали материала, включително опит и други разработки, върху които са работили. “ип на материала - какъв жанр е материалът - мнение, анализ, спонсорирано съдържаниеи т.н.. ÷итати и референции - по-гол€м достъп до източниците, които сто€т зад фактите и твърдени€та при разследващи и задълбочени разработки. ћетоди - защо репортерите са избрали да разработ€т точно този случай и как точно са започнали да работ€т по него. ћестни източници - показва на читателите кога истори€та има местен произход или отношение към местната общност. –азнообразие на гледни точки - описва усили€та на екипа, който стои зад дадени€ материал, да представи различни гледни точки. ќбратна връзка - представ€ усили€та на екипа да ангажира обществеността с казуса и процеса по натрупване на допълнителна информаци€ по него.

ѕървите нови организации, които ще приемат “»ндикаторите на доверие”, вече са €сни - DPA, The Economist, The Globe and Mail, Independent Journal Review, Mic, италианските La Repubblica и La Stampa, Trinity Mirror, The Washington Post, Haymarket Media Group. “е ще приложат три от индикаторите до кра€ на годината, а останалите ще се въвеждат поетапно в рамките на следващите шест месеца.

”сили€та на The Trust Project следват опитите на големите технологични компании като Facebook и Google да се справ€т с проблемите с разпространението на дезинформаци€ и пропаганда в своите платформи.

ƒвте компании приеха редица инициативи за проверка на фактите и ограничаване на дезинформиращите материали през последните месеци, но усили€та им б€ха критикувани като "твърде малко и твърде късно" за решаване на проблема.

‘алшивите новини ще продължават да шестват по различни канали, тъйкато техните автори могат просто да промен€т URL адресите си, за да избегнат съществуващите филтри. “»ндикаторите на доверие” на The Trust Project са съвсем различен подход към борбата с фалшифицираната информаци€. “е позвол€ват на потребителите да научат повече за организациите, сто€щи зад новините, и да си направ€т изводи сами за себе си относно съдържанието. ќстава да видим, разбира се, дали това наистина ще помогне в дългосрочен план.