HBO Go вече се предлага като самостоятелен канал в Източна Европа

ѕотребителите в 4 източноевропейски страни – „ешка република, —ловаки€, ”нгари€ и –умъни€, вече могат да се абонират за онлайн канала на HBO ≈вропа, плащайки месечна абонаментна такса само за него.

ќсвен оригинално съдържание, продуцирани от HBO и попул€рни класически филми, HBO Go ще предлага и местни програми, също продуцирани от HBO ≈вропа, както и богата колекци€ от попул€рни документални филми. ѕоточната интернет базирана услуга HBO Go може да се използва на компютри, смартфони, таблети, през смарт телевизори, както и чрез геймърски конзоли като PlayStation, цифрови приемници като Apple TV и Google Chromecast. јбонатите на HBO Go могат да добав€т до 5 устройства към сво€ акаунт, но едновременно ще могат да се гледат до две видео предавани€.

Ќовите абонати на услугата, които изберат тази опци€, ще получат безплатно един месец тестови достъп до премиум съдържание, предлагано от HBO GO. јбонаментната такса ще се плаща чрез кредитна карта, об€вена при регистрирането за услугата, об€сн€ват от HBO ≈вропа.

ќт компани€та отбел€зват, че директни€т абонамент за услугата е добавка към вече съществуващите HBO канали и услуги в ÷ентрална ≈вропа. HBO GO ще бъде достъпна както досега през местните партньори като част от пакетите за телевизи€ и интернет. ¬ Ѕългари€ онлайн каналът е достъпен засега за HBO зрители, регистрирани за него през през доставчик на интернет или кабелна телевизи€.

HBO Go е достъпна в редица страни от ÷ентрална и »зточна ≈вропа, включително в Ѕългари€, ѕолша, –умъни€, ”нгари€, —ловени€, ’ърватска, —ърби€, „ерна гора, ћакедони€, „ехи€, —ловаки€, Ѕосна и ’ерцеговина, но услугата може да се ползва единствено в страната, в ко€то е за€вен абонаментът. ¬ Ѕългари€ HBO има една оригинална продукци€ – документални€т филм „–ай“.

Ўефът на HBO ≈вропа ≈рве ѕа€н коментира, че услугата HBO Go е постигнала гол€м успех в ÷ентрална ≈вропа. „Ќашата цел е да осигури по-лесен достъп до премиум съдържанието в HBO за повече любители на тези серии. —тартирането на HBO Go директно към потребителите в ÷ентрална ≈вропа е естествена стъпка след успешното пускане на стрийминг услугите на HBO в »спани€, Ўвеци€, ƒани€, Ќорвеги€ и ‘инланд舓, добав€ той.