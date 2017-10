"Онтотекст" стартира нов дигитален пазар за биомедицински аналитични услуги

Българската компания за семантичен софтуер “Онтотекст”, част от групата Sirma Group Holding, стартира нов дигитален пазар за биомедицински аналитични услуги - KConnect Cloud Market. В услугите, които предлага разработката, влизат семантично поставяне на етикети, извличане на взаимовръзки, машинен превод, изследване на свързани данни, семантично търсене и др. Дигиталният пазар вече е избран за един от двата проекта, които ще бъдат включени в портала Innovation Radar.

Създаването на KConnect Cloud Market е част успешно завършения европейски проект KConnect за създаване на платформа за медицински данни KConnect Cloud, ръководен от “Онтотекст”. Той е финансиран по европейската програма за изследвания и иновации “Хоризонт 2020” и е осъществен в периода февруари 2015 г. - юли 2017 г.

Платформата е от типа X-as-a-Service, което включва Data As a Service, TA as a Service, MT As a Service и GraphDB as a Service. По проекта са реализирани и нови услуги за изследване на текстове, изграждане на мащабни графове на знание и семантични търсачки в медицинския сектор. Потребителите могат да използват KConnect Cloud за лесно и бързо създаване на различни „умни“ прототипи.

KConnect Cloud Market разчита на семантичната графова база Graph DB на “Онтотекст”, която се предлага под формата на услуга по множество различни начини – от безплатна до корпоративна версия с висока степен на скалируемост. Graph DB е сред най-популярните семантични бази в света и се използва от организации като Националния архив на Великобритания, Британския музей, медийните групи BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научното издателство Springer Nature и много други.