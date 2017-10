Ericsson и Softbank внедряват IoT решения в японското земеделие

Ericsson, PS Solutions (компания на оператора Softbank) и CKD започват съвместна работа по актуализацията на платформата "e-kakashi", с помощта на която се внедряват изкуствен интелект и технологии от концепцията IoT (Интернет на нещата) в селското стопанство. Първоначално въведена от PS Solutions през 2015 г., платформата "e-kakashi" от второ поколение се очаква да бъде достъпна през март 2018 г.

Микаел Ериксон, ръководител на Ericsson Япония, е категоричен: "Партньорството е единственият начин да се реализират IoT решения в реалния живот. Комбинацията от опита, умението за работа с приложения и познаването на процесите в индустрията, които притежават PS Solutions, заедно с разширените функции, предоставени от Ericsson IoT Accelerator, ще доведе до положителни промени в селското стопанство. "

IoT плашило с изкуствен интелект

В превод японската дума kakashi означава плашило, но "e-kakashi" на PS Solutions прави много повече от това да плаши вредителите. С мощната комбинация от изкуствен интелект, IoT и облачни технологии "e-kakashi" е проектирана да поддържа идеална среда за растеж за почти всяка земеделска култура, а японският производител CKD Corporation се е погрижил за дистанционното управление на платформата.

Лесно интегриране на IoT устройства в земеделието

Платформата "e-kakashi" може лесно да интегрира нови IoT устройства, от които има нужда в селското стопанство. Чрез функционалността Zero Touch Onboarding на платформата Ericsson IoT Accelerator устройствата са достъпни веднага след инсталирането си, без да са необходими физически контролни панели, тъй като всички функции се обработват в облака.

Zero Touch Onboarding, която позволява на устройствата да бъдат вградени в платформата Ericsson IoT Accelerator и след това да се управляват лесно, използва Open Mobile Alliance Lightweight Machine to Machine (протокол от Open Mobile Alliance за управление на IoT устройства и директна комуникация между машини) и Internet Protocol for Smart Objects (IPSO) Alliance - допълнения към клетъчна връзка на IoT.

PS Solutions ще използва изграждащите блокове на клетъчната връзка на Softbank, която също е изградена с решения на Ericsson. Включвайки данни за променливи - температура, влажност, валежи и др., "e-kakashi" разчита на AI, за да оптимизира автоматично условията за отглеждане на различни земеделски култури. Например, за да се запази идеалната температура за отглеждане на домати, "e-kakashi" регулира оранжерийната вентилация.

Използвайки интуитивно приложение на PS Solutions, което предоставя изчерпателна статистика за получаваните данни, потребителят на "e-kakashi" може да променя стандартните настройки, основани на изкуствен интелект, за да приложи собственото си професионално ноу-хау.

В актуалния си вид “e-kakashi” следи температурата, влажността, нивата на въглероден двуокис и други условия и посочва какви действия трябва да бъдат предприети въз основа на изкуствен интелект. С помощта на аналитичните възможности на Ericsson IoT Accelerator, следващото поколение на платформата, което предстои да бъде представено на изложението AGRI WORLD 2017 от 11 до 13 октомври в Makuhari Messe в Токио, ще дава възможност за по-висока автоматизация чрез свързване с изпълнителните механизми.

Ericsson разширява възможностите на IoT в Япония

Ericsson IoT Accelerator осигурява евтин и надежден метод за подпомагане на корпоративното управление на IoT с голям брой свързани устройства. Бързият растеж на IoT дава големи възможности на операторите да повишат приходите си, разширявайки портфолиото си с нови услуги. Компанията майка на PS Solutions, мрежовият оператор Softbank, си партнира с Ericsson за разширяване на мрежите и увеличаване на приходите от IoT в Япония. През април 2017 г. Softbank започна разработването на решения на Ericsson, за да подпомогне разгръщането на клетъчните IoT услуги в Япония.